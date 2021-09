Le travail d’esclave de la Chine, les panneaux solaires alimentés au charbon et subventionnés en masse dominent la planète – RedState ⋆ 10z viral

Au cours du dernier demi-siècle et plus, les États-Unis ont signé un grand nombre d’accords commerciaux anti-américains.

Qu’est-ce qui semblerait être l’antithèse de… tout ? C’est parfaitement logique une fois que l’on sait qui finance les campagnes des politiciens – et embauche d’anciens politiciens.

Le candidat de l’époque, Donald Trump, était assez riche pour se présenter à la présidentielle – autour de cette cabale anti-américaine vicieuse. Ainsi, il pouvait faire campagne pour que l’empereur soit nu – et promettre des accords commerciaux américains qui avaient un semblant de sens pour les États-Unis.

Et puis Trump a gagné. Et les réformes commerciales mises en place par Trump sont toutes bien meilleures pour les États-Unis.

Malheureusement, le successeur anti-américain de Trump, Joe Biden, est maintenant chargé de veiller à ce qu’ils continuent de profiter aux États-Unis.

Pendant ce temps, les tentatives de tout le monde pour arnaquer les États-Unis se poursuivent.

Puisque « l’énergie verte » est elle-même, dans son intégralité, une arnaque – ce n’est guère surprenant….

Le gouvernement américain a demandé d’examiner les sociétés solaires chinoises qui auraient contourné les droits antidumping :

« Un nouveau groupe appelé American Solar Manufacturers Against Chinese Circumvention (A-SMACC), représenté par le cabinet d’avocats DC Wiley, a déposé une pétition auprès du ministère du Commerce, demandant au ministère d’enquêter sur les sociétés chinoises de fabrication de panneaux solaires en silicium travaillant en Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam comme moyen d’éviter les droits antidumping et compensateurs (AD/CV).

Pourquoi les Chinois communistes se voient-ils facturer des droits supplémentaires ?

La Chine domine l’industrie solaire :

« Les entrepreneurs chinois ont commencé à fabriquer leurs propres produits solaires, destinés à des pays comme l’Europe, où les gouvernements subventionnaient l’installation d’énergie solaire. Ils ont bénéficié des mêmes stratégies qui ont fait le succès de la Chine dans la fabrication en général…. « Développer l’industrie de la fabrication d’énergie solaire – à de nombreux points de la chaîne d’approvisionnement – ​​est devenu une priorité nationale. Les laboratoires de recherche financés par le gouvernement chinois dans les entreprises solaires et promu la production en amont de polysilicium, l’une des matières premières clés pour les panneaux solaires. « De plus, selon Chen Gang, « le gouvernement accorde beaucoup de subventions à l’énergie, car cette industrie a besoin de beaucoup d’énergie, ainsi que de terrains bon marché et de prêts bancaires. Ils aident tous l’industrie chinoise à gagner en compétitivité. Une grande partie du soutien est venue des gouvernements locaux, dont il dit que peu de choses sont connues.… « Certains soutiens du gouvernement auraient été plus secrets. « En 2014, un grand jury a inculpé cinq hackers travaillant pour l’armée chinoise d’avoir piraté la technologie solaire d’entreprises américaines puis de la partager avec des entreprises chinoises. « En 2020, les procureurs ont accusé un autre groupe de pirates informatiques de travailler avec le ministère chinois de la Sécurité d’État pour voler la propriété intellectuelle industrielle, notamment autour de l’énergie solaire. « Widmer de First Solar a déclaré que le soutien du gouvernement, sous toutes ses formes, a aidé les entreprises chinoises à éliminer la concurrence. « « Ils subventionnent les industries, les motivent fortement à créer une surcapacité, ce qui crée alors un pouvoir de fixation des prix. Ils exportent ce produit sur les marchés internationaux avec un comportement de prix prédateur et écrasent toute concurrence », a-t-il déclaré.

Rien de tout cela ne sent le libre-échange, n’est-ce pas ? Eh bien, alors vous allez adorer ça….

La Chine a contribué à rendre l’énergie solaire bon marché grâce à des subventions, au charbon et, prétendument, au travail forcé

J’aurais sauté le mot “prétendument” – mais ce n’est pas mon article…. :

« Ces dernières années, les fabricants chinois ont dominé la production mondiale de panneaux et composants solaires. La sagesse conventionnelle dans le secteur des énergies renouvelables, jusqu’à récemment, était que la Chine avait repris le marché parce que ses entreprises étaient plus efficaces, avec une meilleure automatisation et des chaînes d’approvisionnement plus fiables. « Mais les événements de ces derniers mois montrent clairement qu’il y a eu d’autres facteurs en faveur de la Chine : du charbon bon marché, de lourdes subventions du gouvernement chinois permettant le dumping de panneaux solaires sur les marchés étrangers et le recours au travail forcé dans des conditions décrites comme « génocide » et « l’esclavage ».

L’esclavage est réel – et une abomination.

Il en va de même de l’ironie de la Chine qui utilise du charbon à énergie réelle et bon marché – pour rendre les panneaux solaires « d’énergie verte » coûteux moins chers.

Et puis la Chine subventionne encore plus les panneaux – pour saper davantage tout le monde partout ailleurs.

En réponse à tout ce faux comportement de « libre-échange », nous imposons des droits d’importation supplémentaires.

Ce que la Chine contourne ensuite – en faisant passer ses panneaux solaires « d’énergie verte » fonctionnant au charbon à travers les pays voisins, ils peuvent les forcer à les laisser faire ce qu’ils veulent.

Il est demandé à l’administration Biden d’imposer les tarifs chinois sur ces produits chinois, quels que soient les pays de transit qu’ils utilisent pour les faire venir ici. Ce que la loi exige qu’ils fassent :

“Si le Commerce constate que les importateurs évitent les droits de douane en réacheminant leurs panneaux solaires à travers les pays d’Asie du Sud-Est, alors, selon la loi, le département doit imposer des droits.”

Mais le respect de la loi n’est pas quelque chose auquel l’administration Biden a fait preuve de beaucoup de fidélité.

Et à quel point les « énergies vertes » des États-Unis sont-ils préoccupés par toute cette « énergie verte » au charbon provenant de la Chine communiste ? Beaucoup – mais pour toutes les mauvaises raisons… :

« Les développeurs de projets (S)olar aux États-Unis disent que cela les obligera à renégocier les prix ou à abandonner complètement les projets – entravant l’objectif de Biden d’éliminer les émissions de carbone de la production d’électricité d’ici 2035. « Si les nouvelles taxes sur les panneaux sont approuvées, disent les développeurs, ils pourraient réduire de près d’un tiers le déploiement de projets solaires aux États-Unis au cours des deux prochaines années. “Les nouveaux tarifs seraient” des tueurs absolus de l’industrie “, a averti Ben Catt, PDG de Pine Gate Renewables, un développeur de projets solaires basé en Caroline du Nord. « Si vous deviez appliquer ces tarifs sur l’un des projets que nous menons actuellement, je pense simplement que la structure de prix serait rejetée par la fenêtre. »

Si l’ensemble de votre industrie « d’énergie verte » NÉCESSITE des subventions gouvernementales massives, beaucoup de charbon et une énorme quantité de travail d’esclave – pour exister ?

Ce n’est pas un très bon modèle d’affaires. Et j’utilise « bon » – dans tous les sens du terme.