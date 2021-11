Le travail d’Idris Elba sur le mariage de Meghan et Harry a été le plus stressant

Elba a déclaré qu’étant un grand ami du couple, Il a ressenti beaucoup de pression pour passer un bon moment lors de son grand jour. Il a expliqué que Meghan l’avait aidé à faire en sorte que tout se passe parfaitement parce qu’elle partageait avec beaucoup d’impatience une liste de lecture contenant de nombreuses chansons qu’elle et son mari voulaient jouer pendant la fête.

Tenant compte du fait que certaines des personnalités les plus acclamées au monde figuraient parmi les invités en tant que Victoria et David Beckham, Amal et George Clooney, juste comme lui Prince William, Kate Middleton et la Reine IsabelleNous comprenons qu’Idris était stressé de garder tout le mariage dans la bonne humeur et de danser et chanter à tue-tête.