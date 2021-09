Le travail d’invocateur de FFXIV fait peau neuve dans Endwalker

Dans chaque extension de Final Fantasy XIV, les travaux sont modifiés d’avant en arrière, recevant souvent de nouvelles capacités ou un changement complet dans les rotations. Dans la lettre du producteur de FFXIV, le réalisateur et producteur Naoki Yoshida et d’autres membres du personnel ont présenté les changements à venir concernant les emplois dans Endwalker. Nous avons détaillé le gameplay de Reaper et Sage dans un article séparé, et les informations ci-dessous couvrent les ajustements des tâches existantes.

De tous les jobs, Summoner a reçu le plus grand nombre de changements. Il s’agit essentiellement d’un nouveau travail – perdre ses capacités de dégâts au fil du temps, qui font partie intégrante du gameplay du travail – pour de nouvelles capacités d’invocation. Dans tous les cas, ne craignez pas que votre travail préféré devienne obsolète : chaque travail FFXIV est viable et peut vous mener à la fin du jeu. Cela restera certainement vrai pour Endwalker.

Bande-annonce des actions de travail d'Endwalker Final Fantasy XIV Online

réservoirs

Général

L’utilisation des capacités d’atténuation au bon moment augmentera les effets de cette capacité. Les combos ne seront pas interrompus par les attaques à distance. Vous remarquerez peut-être des changements dans le nombre d’attaques physiques, mais les attaques magiques et les attaques physiques sont de puissances équivalentes. (Voir 1:56:08 si vous voulez l’explication détaillée complète derrière cela.) S’applique également aux autres classes.

Paladin

Requiescat sera tout aussi efficace quel que soit le nombre de PM qu’il vous reste.Confiteor lancera un nouveau combo à trois attaques.Gap close Intervene obtient 5 yalm supplémentaires pour un total de 20 yalm.

guerrier

Les effets d’augmentation des dégâts peuvent désormais être déclenchés et prolongés par des combos AoE. Cela rendra les transitions plus fluides entre les rotations à cible unique et les rotations AoE. Onslaught and Upheaval ne drainera plus la jauge de bête. Onslaught obtiendra également une nouvelle charge totale de 3.Inner Release peut désormais déclencher une nouvelle action. Le temps de refonte d’Inner Release est également ajusté à 60 secondes maintenant, ce qui rend son exécution plus disponible.

Chevalier noir

La Terre salée affectera désormais la zone immédiatement autour de vous et rendra une nouvelle action disponible. Vous n’avez plus à « placer » la Terre salée. Votre ombre vivante bénéficiera également d’une nouvelle action, lorsque vous recevrez l’une des nouvelles capacités de travail. Le temps de relance de Delirium sera ajusté à 60 secondes, affecté jusqu’à trois fois. Plunge obtiendra une extension de 5 yalms, pour un total de 20 yalms.Recevoira une nouvelle action qui est un buff de défense à cible unique.

Brise-armes

Savage Claw et Wicked Talon seront échangés contre Gnashing Fang sur la barre de raccourci, ce qui facilitera l’exécution des combos et économisera de l’espace dans la barre de raccourci. La continuation pourra être utilisée après Burst Strike. Un trait augmentera le nombre de cartouches à trois. L’écart de Paladin se rapprochera également obtiendra une extension de 5 yalms.

DPS de mêlée

Général

L’effet de Feinte sera modifié pour réduire les dégâts physiques infligés, ainsi que les dégâts magiques infligés. Les combos ne seront pas brisés par les attaques à distance.

Dragon

Rotation AoE étendue. L’exécution de la rotation de la combinaison de compétences d’armes rendra une nouvelle action disponible. Le sang du dragon deviendra un trait, il n’est donc pas nécessaire de l’exécuter ou de le maintenir. L’éclatement de la colonne vertébrale sera modifié en deux charges. La refonte de la charge de la lance a été modifiée en 60 secondes, Litany refondu à 20 secondes.

Moine

Les chakras seront désormais déverrouillés à un niveau inférieur. L’équilibre parfait active le système des chakras et peut être empilé jusqu’à deux. Chaque pile est chargée toutes les 40 secondes. Lorsque vous allumez les trois emplacements de chakra, Perfect Balance vous permet d’exécuter Masterful Blitz. Le Blitz change en fonction des compétences d’armes que vous avez utilisées pendant que Perfect Balance était actif. True Strike et Twin Snakes n’auront plus de conditions directionnelles. Shoulder Tackle sera supprimé, mais un mouvement de précipitation sera ajouté. Vous pouvez cibler un membre du groupe pour vous précipiter.

Samouraï

Les effets accordés par Jinpu et Shifu peuvent également être appliqués par des combos AoE. De nouvelles actions dans la veine de Taijutsu et Tsubame-gaeshi seront disponibles.

Ninja

Des actions liées à Raiton, Doton et Huton seront ajoutées. Une action facilitant l’application de Huton sera ajoutée. Shadow Fang – un dommage sur la durée – sera supprimé. De nouvelles actions seront également liées à Bunshin. .

DPS physique à distance

Barde

Chacune des trois chansons peut déclencher une nouvelle action qui applique un buff de fête. Apex Arrow peut déclencher une nouvelle action. Les temps de refonte du menuet de Wanderer et de Battle Voice seront ajustés pour correspondre à 120 secondes.

Machinist

Une nouvelle action appelée Chain Saw sera ajoutée.Automaton Queen recevra également une nouvelle action.Reassemble recevra deux charges.

Danseur

Les effets des compétences d’armes comme Flourishing Cascade seront désormais partagés entre les compétences à cible unique et AoE. De nouvelles actions seront disponibles lors de l’exécution de Technical Finish, Improvisation et Devilment. Le gameplay de Core of Dancer applique des améliorations aux membres du groupe, et l’équipe de développement a maintenu le développement de Dancer dans cette direction générale pour Endwalker.

DPS magique à distance

Mage noir

Enochian deviendra un trait qui s’appliquera automatiquement sous l’effet du Feu astral ou de la Glace ombrale. Sous certaines conditions, le passage entre Feu astral et Glace ombrale rendra de nouvelles actions disponibles. Dans la bande-annonce de Job Action, vous avez vu Black Mage exécuter un nouveau sort qui ressemblait à de la glace et du feu étaient lancés simultanément. Lors du lancement de Fire IV et Thunder, le proc résultant sera prolongé.

Mage rouge

Une nouvelle action sera disponible lors de l’exécution de Scorch.Verflare, Verholy et Scorch seront remplacés par des AoE, disponibles dans le cadre des rotations AoE.Une amélioration défensive à l’échelle du groupe sera ajoutée.Le montant de l’épuisement du mana noir et du mana blanc sera réduit .Déplacement et Engagement auront la même puissance.

Invocateur

Remaniement important du travail pour que le travail ressemble davantage à un “invocateur”. Toutes les actions appliquant des dégâts au fil du temps seront supprimées. Peut invoquer Ifrit, Garuda et Titan – pas seulement Egis. gagnera un éther élémentaire et passera dans différents modes.Flux mis à jour: vous invoquerez un demi-Bahamut, obtiendrez une propriété élémentaire et pourrez invoquer Ifrit, Garuda ou Titan et combattre en utilisant les propriétés élémentaires de ces différentes invocations . Une fois que vous aurez épuisé ces trois éléments, vous pourrez invoquer le phénix. Il n’y a pas d’ordre spécifique que vous devez appeler l’Ifrit, Garuda et Titan in.Physick et Resurrection ont été presque supprimés, mais les deux seront toujours disponibles.

Guérisseurs

Général

Tous les soigneurs obtiendront de nouvelles actions qui appliquent des buffs à cible unique. Le temps d’incantation des sorts offensifs sera réduit. La zone d’effet de rupture de limite sera étendue à 50 m.

Mage blanc

Des actions de terrain réparatrices fonctionnellement et visuellement distinctes seront ajoutées. Un niveau supérieur pour le sort sacré sera ajouté. L’aura fluide sera supprimée. Le Benison divin deviendra une action chargée.

Astrologue

La secte diurne et la secte nocturne seront supprimées, et les actions de soins de base seront ajustées pour avoir les mêmes effets qu’elles auraient sous la secte diurne. Une nouvelle action appelée, secte neutre, sera ajoutée. Sous cette secte, vous pourrez utiliser des effets de barrière. L’effet de Divination sera modifié et les sceaux utilisés pour les nouvelles améliorations pourront vous être appliqués. Redessiner ne sera plus une action de Charge. Vous obtiendrez un nouveau sort AoE qui a à la fois une composante curative et offensive, inspirée par White Mage’s Holy.

Savant

Ajusté pour que Scholar se penche davantage vers un guérisseur de barrière. recevra une action de travail unique qui peut améliorer la vitesse de déplacement du groupe pendant le combat. La même action donnera également un buff de réduction des dégâts. L’amélioration de la vitesse ne chevauchera pas le sprint. Recevra une action qui donne une amélioration à un seul membre du groupe.

Endwalker sortira le 19 novembre pour PC, Mac, PlayStation 4 et Playstation 5. Cette extension conclura l’arc narratif de 10 ans de FFXIV autour d’Hydaelyn et Zodiark, mais ne marquera pas la fin de FFXIV dans son ensemble. Vous pouvez consulter une courte interview que nous avons réalisée avec Yoshida pour plus d’informations.

