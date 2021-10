Le travail d’Ole Gunnar Solskjaer est sûr pour le moment, selon un journaliste de premier plan – Man United News And Transfer News

Le travail d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United est sûr « pour l’instant », selon une source fiable.

Laurie Whitwell de l’Athletic affirme que « si une douleur aiguë signifiait que la hiérarchie agirait sur Solskjaer n’était pas clair pendant une période lundi ».

«Mais à la tombée de la nuit, il s’est avéré qu’il aurait très probablement la possibilité de rectifier les choses, à partir de Tottenham samedi.

«Il y avait un soutien sans équivoque après la défaite contre Leicester et bien qu’il ait été possible de détecter un léger adoucissement de ce ton après Liverpool, Solskjaer a toujours le soutien d’en haut pour le moment.

«La décision appartient au coprésident Joel Glazer, qui s’intéresse quotidiennement à United, avec Woodward comme voix contributive malgré son départ prévu pour la fin de cette année.

« Une décision de rester aux côtés de Solskjaer exercera une pression intense compte tenu de l’ampleur de la débâcle contre l’équipe de Klopp.

« De toute évidence, Solskjaer a besoin d’un résultat à Tottenham pour apaiser les inquiétudes. Une nouvelle défaite ferait monter la température à des températures féroces et inviterait les agents des managers à pousser plus loin leur cause.

« Antonio Conte a fait savoir qu’il serait prêt à prendre en charge United, par exemple.

« Zinedine Zidane est un autre nom mentionné dans les cercles du football, tandis que Mauricio Pochettino, dont le temps au Paris Saint-Germain semble semé d’incertitudes, admirerait toujours United.

« Et si Solskjaer bénéficie d’un sursis d’exécution plus long, le très apprécié Graham Potter de Brighton pourrait être pris en considération. »

Le rapport de Whitwell selon lequel Solskjaer doit disposer de plus de temps va fortement à l’encontre du raz-de-marée d’autres affirmant que le Norvégien est sur le point d’être limogé, et en effet que Conte, et peut-être d’autres ont déjà été contactés.

Cependant, . est connu pour sa fiabilité et Whitwell ne clouerait pas ses couleurs au mât sans raison.