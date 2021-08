Le travail du manager d’Arsenal Mikel Arteta «sous pression» alors qu’il «s’en sort» avec la déception de la Premier League la saison dernière

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, “s’en est tiré” la saison dernière et pourrait subir de sérieuses pressions s’ils commencent mal la nouvelle saison, a-t-on dit à talkSPORT.

La campagne 2020/21 a été misérable pour les Gunners, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour l’Europe pour la première fois en 26 ans après avoir terminé huitième de Premier League.

.

Arteta a un gros travail à faire à Arsenal

Et l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, pense que le conseil d’administration d’Arsenal manquera de patience avec Arteta à moins qu’il ne prenne un bon départ pour la nouvelle campagne.

“Arsenal recrute maintenant de bons jeunes joueurs, les transferts qu’ils ont apportés, Ben White est l’un d’entre eux”, a déclaré O’Hara à talkSPORT Breakfast.

« Ce sera intéressant de voir comment ils commencent la saison. Il va être sous pression.

“Pour moi, Arteta va être sous pression au début de la saison parce qu’ils ont dépensé de l’argent maintenant.”

.

Arteta a dirigé Arsenal vers la gloire de la FA Cup l’année dernière, mais O’Hara attend plus de l’Espagnol

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

O’Hara pense que le triomphe d’Arteta en FA Cup contre Chelsea en août 2020 l’a sauvé de la hache la saison dernière, avec la pression sur ses épaules ce trimestre.

Il a poursuivi: “Il s’en est tiré la saison dernière à cause de l’héroïsme de la FA Cup [the season before], alors ils sont allés wow, on a gagné un trophée donc il faut lui laisser du temps.

“Ils doivent très bien commencer la saison car ils ne peuvent plus terminer huitièmes – c’est Arsenal pour l’amour de Dieu.

«Ils doivent continuer et faire quelque chose cette saison. Ils ont une bonne équipe jeune, donc s’ils ne commencent pas bien, il va ressentir la pression.

JOUER AU SÉLECTEUR talkSPORT

C’est de retour et juste à temps pour la nouvelle saison de Premier League, qui commence le 13 août avec Brentford accueillant Arsenal vendredi soir