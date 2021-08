Le travail du Sénat pour adopter le projet de loi sur les infrastructures se poursuit ce week-end

La majorité du Sénat américain Chuck Schumer (D-NY) lève les yeux après avoir lu une déclaration appelant à la démission du gouverneur de New York Andrew Cuomo au Capitole des États-Unis à Washington, le 3 août 2021.

Les sénateurs reprendront une session de week-end en vue de l’adoption d’un paquet d’infrastructures bipartite de 1 000 milliards de dollars après s’être heurtés à l’opposition de quelques républicains qui veulent faire traîner les votes finaux sur l’une des principales priorités du président Joe Biden.

La mesure fournirait ce que Biden a appelé un “investissement historique” dans les programmes de travaux publics, des routes et des ponts à l’accès Internet haut débit, à l’eau potable et plus encore. Dans un rare coup de bipartisme, les républicains ont rejoint les démocrates pour faire avancer la mesure et davantage de votes sont attendus dimanche. S’il est approuvé, le projet de loi ira à la Chambre.

Malgré le soutien écrasant, l’élan a traîné car quelques sénateurs républicains ont refusé de céder 30 heures de débat requis avant la prochaine série de votes de procédure, ce qui pourrait retarder l’adoption rapide du paquet et entraîner une corvée de plusieurs jours.

“Nous pouvons y arriver de la manière la plus simple ou à la dure”, a déclaré samedi le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. Mais alors que les heures s’écoulaient sans qu’aucun accord n’ait été conclu pour accélérer le processus d’examen des amendements et des votes finaux, Schumer a déclaré que les sénateurs reprendraient dimanche à midi.

Les sénateurs se réunissaient pour le deuxième week-end consécutif pour travailler sur l’Infrastructure Investment and Jobs Act, qui est le premier des deux paquets d’infrastructure de Biden. Une fois le vote terminé, les sénateurs passeront immédiatement au prochain point à l’ordre du jour de Biden, le budget d’un ensemble de 3 500 milliards de dollars de services de garde d’enfants, de soins aux personnes âgées et d’autres programmes qui est une entreprise beaucoup plus partisane et qui ne devrait attirer que le soutien des démocrates.

Le sénateur Joe Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale, au centre, prend la parole lors d’une conférence de presse avec le House Problem Solvers Caucus à l’extérieur du Capitole des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le vendredi 30 juillet 2021.

Schumer s’est engagé à maintenir les sénateurs en session jusqu’à ce qu’ils terminent le projet de loi bipartite et commencent les votes initiaux sur le prochain gros paquet.

Pour certains sénateurs républicains, le vote consécutif sur les grandes priorités de Biden est ce qu’ils essaient de retarder, dans l’espoir de ralentir ou d’arrêter ce qui semble être une marche régulière pour atteindre les objectifs d’infrastructure du président.

Le sénateur Bill Hagerty, R-Tenn., un allié de Donald Trump et ancien ambassadeur de l’ancien président au Japon, était parmi ceux qui ont mené les efforts pour que le Sénat prenne autant de temps que nécessaire pour débattre et amender le projet de loi.

“Il n’y a absolument aucune raison de se précipiter”, a déclaré Hagerty lors d’un discours prononcé samedi.

Trump lui-même a pesé sur l’inclusion d’une déclaration samedi critiquant Biden, les sénateurs des deux partis et le projet de loi lui-même, bien qu’il ne soit pas clair si les opinions de l’ancien président prévalent sur les législateurs.

Biden a encouragé les sénateurs à continuer, affirmant que le paquet bipartite offrait un investissement comparable à la construction du chemin de fer transcontinental ou du système d’autoroutes inter-États. Le vice-président Kamala Harris est arrivé à Capitol Hill pour des réunions sur la législation bipartite.

Surmonter l’obstacle des 60 voix était un signe que l’alliance ténue entre républicains et démocrates pouvait tenir sur le paquet de travaux publics. Au total, 18 républicains ont rejoint les démocrates sur le vote de 67-27 pour faire passer la mesure au-delà d’une obstruction, un décompte solide.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell du Kentucky, a jusqu’à présent permis au projet de loi de progresser, malgré les bordées et les injures de l’ancien président. Son vote samedi — un autre « oui » — a été étroitement surveillé. “C’est un compromis”, a déclaré McConnell.

Les sénateurs ont passé la semaine dernière à traiter près de deux douzaines d’amendements au paquet de 2 700 pages, mais jusqu’à présent, aucun n’a considérablement modifié son cadre.

D’autres amendements pourraient être débattus dimanche avec des sénateurs envisageant des révisions d’une section sur la crypto-monnaie, un effort de longue haleine des faucons de la défense pour ajouter 50 milliards de dollars aux infrastructures liées à la défense et un amendement bipartite pour réaffecter une partie de l’aide de secours COVID-19 inexploitée qui avait été envoyé aux États.

Pour les sénateurs qui ont traîné dans le débat – et des mois de négociations donnant-donnant – le projet de loi bipartite est une chance non seulement d’envoyer des dollars fédéraux à leurs États, mais aussi de montrer au pays que les membres du Congrès peuvent travailler ensemble dans un façon bipartite de résoudre les problèmes.

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a déclaré que les besoins dans son état étaient évidents – y compris de l’argent pour les systèmes d’approvisionnement en eau dans les villages reculés sans robinets pour se laver les mains pendant la pandémie de COVID-19. Mais en tant que négociatrice, elle veut aussi démontrer que les législateurs peuvent s’unir.

“Je suis vraiment inquiète que tout le monde pense que nous sommes aussi dysfonctionnels que nous semblons l’être, et donc pour prouver le contraire, c’est assez important”, a-t-elle déclaré. “Le Sénat a besoin d’actes démontrés de bipartisme.”

Les sénateurs ont trouvé beaucoup à aimer dans le projet de loi, même s’il ne satisfait pas pleinement les libéraux, qui le considèrent comme trop petit, ou les conservateurs, qui le trouvent trop grand. Il fournirait de l’argent fédéral pour des projets que de nombreux États et villes ne pourraient pas se permettre seuls.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré: “L’Amérique n’a pas vu ce type d’investissement dans les infrastructures depuis 30 ans.”

Une analyse du projet de loi du Congressional Budget Office a suscité des inquiétudes, en particulier de la part des républicains. Il a conclu que la législation augmenterait les déficits d’environ 256 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Mais les partisans du projet de loi ont fait valoir que le bureau du budget n’était pas en mesure de prendre en compte certaines sources de revenus, notamment celles de la croissance économique future. Une analyse supplémentaire publiée samedi par le bureau du budget a suggéré que les dépenses globales d’infrastructure pourraient augmenter la productivité et réduire les coûts ultimes.

Le paiement du paquet a été un point de pression tout au long des mois de négociations après que les démocrates se sont opposés à une augmentation de la taxe sur l’essence payée à la pompe et que les républicains ont résisté à un plan visant à renforcer l’IRS pour poursuivre les fraudeurs fiscaux.

Contrairement au paquet plus important de 3 500 milliards de dollars de Biden, qui serait payé par des taux d’imposition plus élevés pour les entreprises et les riches, le paquet bipartite est financé en réaffectant d’autres fonds, y compris l’aide COVID-19 inexploitée, et d’autres réductions de dépenses et sources de revenus.

La Chambre est en vacances et devrait examiner les deux packages d’infrastructure Biden à son retour en septembre.