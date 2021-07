Le travail face à la ruine financière: Starmer veut qu’un QUART de tout le personnel soit parti après la chute du financement | Politique | Nouvelles

in

Le comité exécutif national au pouvoir du parti examinera le projet de supprimer jusqu’à un quart de l’ensemble du personnel lors d’une réunion ultérieure. Le parti travailliste est en difficulté financière et cherche désespérément des moyens de réduire les coûts afin d’avoir suffisamment d’argent pour lutter contre une future élection générale.

Les coffres du parti ont été touchés après avoir combattu trois élections générales en six ans.

Une série de batailles juridiques coûteuses concernant des décisions prises sous la direction de Jeremy Corbyn ont également durement touché les finances du parti.

L’année dernière, le parti travailliste a versé une somme à six chiffres à sept anciens employés et au journaliste de la BBC John Ware après une plainte en diffamation.

M. Ware avait interviewé le personnel du programme BBC Panorama “Is Labour Antisemitic?” qui a été diffusé pour la première fois en 2019.

À l’époque, le bureau de M. Corbyn avait accusé la BBC d’avoir inventé des citations et l’ancien personnel d’avoir “fait une déclaration fausse et malveillante”.

Les travaillistes espéraient voir un coup de pouce au nombre des membres après l’élection de Sir Keir Starmer à la tête du gouvernement au printemps dernier, mais aucun rebond de ce type ne s’est produit.

Un initié travailliste a déclaré: “Ce n’est pas une décision facile et nous reconnaissons que ce sera une période très difficile pour le personnel et nous nous engagerons pleinement et les consulterons ainsi que les syndicats tout au long.

“Nous sommes en train de remodeler le fonctionnement de notre parti en vue d’être aptes au combat pour les prochaines campagnes et les prochaines élections générales.”

Les prochaines élections ne doivent pas avoir lieu avant mai 2024, mais Boris Johnson envisagerait déjà de tenir un vote avant cette date.

On pense que le gouvernement prévoit d’organiser des élections générales dans deux ans, se rendant aux urnes en 2023.

Les plans ont déjà provoqué la colère des syndicats.

Le plus grand donateur du Labour, Unite, a fustigé les propositions hier soir.

Le syndicat a déclaré: “Alors que les communautés ouvrières continuent de supporter de plein fouet les inquiétudes liées à la maladie et à l’emploi, aggravées par la mauvaise gestion de la pandémie par les conservateurs, le parti travailliste abandonne le champ de bataille contre ce gouvernement pour tirer à la place sur ses membres .”

Sir Keir entretient des relations tendues avec les syndicats depuis qu’il a succédé à M. Corbyn.

Le leader travailliste a été accusé de ne pas avoir été assez dur pour critiquer le gouvernement pendant la pandémie.

Sir Keir a également laissé de nombreux dirigeants syndicaux en colère lorsqu’il a suspendu son prédécesseur du parti travailliste l’automne dernier.

Bien que l’adhésion de M. Corbyn au parti ait été rétablie, il n’a toujours pas récupéré le whip qui lui permettrait de siéger avec les députés travaillistes au Parlement.

Sir Keir a une majorité d’alliés au sein du Comité exécutif national et les plans de licenciement devraient être soutenus par l’organe dirigeant.