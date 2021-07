Le travail hollywoodien de Meghan Markle snobé par les Emmys en tant que nominé pour Oprah | Royale | Nouvelles

L’interview explosive de deux heures avec Mme Winfrey a été nominée dans la catégorie « Série non fictionnelle hébergée exceptionnelle ou catégorie spéciale ». Sa place a été confirmée plus tôt cette semaine, avec « Stanley Tucci : Searching For Italy » et « My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman ». L’interview a envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

Meghan et Harry ont porté plusieurs allégations graves contre la famille royale, notamment son incapacité à aider Meghan dans ses problèmes de santé mentale et le racisme contre leur premier enfant, Archie.

Harry a également révélé une rupture étonnante avec son père, le prince Charles, affirmant que sa famille l’avait coupé financièrement dans les mois qui ont suivi son départ – ce que les rapports des finances royales publiés cette année ont contesté.

La nomination aux Emmy Awards est la plus proche que Meghan ait jamais connue.

Alors qu’elle a joué dans la série à succès “Suits”, depuis sa création en 2011 pendant sept ans, ni elle ni la série n’ont jamais été proposées pour le prestigieux prix de la télévision américaine aux heures de grande écoute.

Un seul membre de sa distribution, Gina Torres, a remporté des prix parmi d’autres récompenses.

En 2013, elle a remporté les NHMC Impact Awards « Performance exceptionnelle dans une série télévisée ».

Mme Torres a également remporté le prix Imagen Foundation Awards de la « meilleure actrice/télévision dans un second rôle » en 2018.

Bien que Meghan et Harry ne soient pas les récipiendaires du prix si l’interview gagne, la spéciale unique n’aurait jamais été possible sans leur participation.

JUSTIN: La reine a repoussé la poignée de main de Kate Winslet lors de la cérémonie du CBE

Son livre, « Battle of Brothers », a été publié avant que Meghan et Harry ne parlent à Mme Winfrey.

S’adressant à Newsweek, M. Lacey a déclaré qu’il pensait que Harry était le seul à être prêt à admettre des erreurs pour son comportement au cours des deux dernières années – mais prétend que cela pourrait ne pas être réciproque parce que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge peuvent se sentir “justifiés ” en ayant des doutes sur la relation de Harry.

Il a déclaré: “D’un côté, nous avons William qui ne semble pas prêt à concéder quoi que ce soit et de l’autre côté, des amis m’ont dit que cela ne dérangerait pas Harry de se réconcilier et ensuite c’est Meghan qui s’en tient à ses armes sur cette question .

“Il devrait sûrement être possible pour les deux parties de dire que le passé est dans le passé.

“C’est très regrettable que Meghan ne se retire pas un peu.

“Pourquoi ne peut-elle pas dire que c’était la pression?

“‘Je m’habituais à ce système incroyablement compliqué, j’étais juste enceinte, je ne pouvais pas dormir’… ‘Peut-être que, rétrospectivement, j’ai dépassé les bornes’.”