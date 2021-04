Le travail hybride est bénéfique pour les employés ainsi que pour les entreprises: Ankur Goel, MD, Poly India & Saarc

Ceci est bénéfique non seulement pour les organisations car il présente de nombreux avantages tels que des économies de coûts et une utilisation efficace des ressources, mais également pour les employés car il offre un très bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La «prochaine norme» est le travail hybride: un travail flexible sur plusieurs sites, de nouveaux flux de travail, des espaces de travail immersifs et des expériences cohérentes. «Il s’agit de créer des environnements productifs qui s’adaptent au style de travail de chaque employé», déclare Ankur Goel, directeur général de Poly India & Saarc, alors qu’il discute avec Sudhir Chowdhary du lieu de travail du futur (travail hybride / à distance) et des tendances de collaboration à venir. Extraits:

Quelle est votre opinion sur l’avenir du travail? Le travail à distance se développera-t-il alors que les bureaux traditionnels tels que nous le connaissons disparaissent?

La pandémie de Covid-19 a changé notre vie quotidienne et la façon dont nous vivons, travaillons, jouons ou interagissons les uns avec les autres. Le travail à distance est désormais largement accepté, les employés sont plus habitués à travailler à domicile et constatent qu’ils ont un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il existe donc un large segment de la population active qui préfère continuer à travailler à distance.

D’un autre côté, il y a un autre segment de travailleurs qui éprouvent des difficultés à poursuivre le travail à domicile: ils manquent l’interaction humaine et trouvent qu’ils sont plus productifs au bureau.

Ainsi, nous voyons que l’avenir du travail sera un travail hybride dans lequel les employés travailleront à domicile deux ou trois jours par semaine et se réuniront au bureau pour le reste de la période. Ceci est bénéfique non seulement pour les organisations car il présente de nombreux avantages tels que des économies de coûts et une utilisation efficace des ressources, mais également pour les employés car il offre un très bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Que doivent garder les clients à l’esprit avant d’investir dans des solutions de collaboration?

Certaines des principales considérations que les clients doivent garder à l’esprit sont les suivantes:

Des solutions qui offrent une expérience utilisateur incroyable: les conférences vidéo et audio sont désormais devenues courantes et investir dans ces dispositifs de collaboration dotés de fonctionnalités telles que l’intelligence artificielle intégrée (IA) et l’apprentissage automatique (ML) offre une expérience utilisateur incroyable. Chez Poly (anciennement Plantronics et Polycom), nous appliquons les progrès de l’IA, du ML et des nouvelles technologies pour offrir les meilleurs angles de caméra, fournir systématiquement une qualité audio supérieure et même agir comme des capteurs de pièce quelle que soit la plate-forme d’appel utilisée. Tout cela se fait sans avoir besoin de toucher aucun appareil.

Choisir des solutions indépendantes de la plate-forme et offrant une protection des investissements: quelle que soit la plate-forme de communications unifiées qu’une organisation choisit pour ses communications internes, de nombreux clients constateront que les utilisateurs ont probablement besoin de se connecter à plusieurs plates-formes différentes en raison des besoins d’un client, d’un partenaire ou d’un prospect. Cela signifie que les clients doivent garder à l’esprit l’aspect multi-cloud et choisir un fournisseur de technologie audio et visuelle qui leur donne la flexibilité de fonctionner aussi bien avec n’importe quelle plate-forme.

Fournisseurs qui offrent un portefeuille complet de solutions dans lesquelles les services jouent un rôle important: les clients devraient envisager de choisir un fournisseur qui offre une gamme complète de solutions de collaboration (que ce soit pour un travailleur à distance ou une grande salle de conférence) offrant une surveillance et des informations riches. afin qu’ils puissent garder une impulsion sur l’état de l’appareil, les performances des réunions et l’expérience de l’utilisateur final.

Pourriez-vous expliquer l’importance de choisir un fournisseur de collaboration indépendant de la plate-forme? Comment Poly travaille-t-il avec différents fournisseurs de cloud?

Nous constatons qu’en matière de technologie de collaboration, le secteur passe de la mise en œuvre de solutions audiovisuelles pures à la mise en œuvre d’une stratégie informatique et de collaboration complète capable de gérer les incertitudes et de répondre aux besoins de main-d’œuvre de profils différents.

De nombreuses entreprises déploient une stratégie multi-cloud et employé d’abord pour répondre aux besoins des employés quel que soit leur lieu de travail – à la maison, au bureau ou partout en déplacement. Ils recherchent des équipements de collaboration sophistiqués, faciles à utiliser, fonctionnant avec n’importe quelle plate-forme cloud, offrant une expérience de premier ordre soutenue par des services capables de gérer le déploiement complet des appareils, pas seulement la capture et l’analyse des données, mais aussi l’assistance réelle auxquels ils peuvent accéder. Et la confiance.

Et sur ce front, Poly a un avantage. Nos appareils vidéo, audio et casques fonctionnent en mode natif avec Microsoft Teams, Zoom et d’autres plates-formes cloud majeures et fournissent également aux responsables informatiques des informations sur la façon dont les appareils de collaboration sont utilisés par les employés. Poly est le mieux placé pour servir les clients qui mettent en œuvre une stratégie multi-cloud.

Quel est l’objectif de Poly pour 2021? Dans quel secteur voyez-vous la croissance maximale?

Pour 2021, notre objectif sera d’éduquer et d’aider nos clients à naviguer dans le nouveau monde du travail, c’est-à-dire le travail hybride. Nous voulons offrir la meilleure expérience de conférence de sa catégorie aux utilisateurs de tous les segments, qu’ils travaillent à domicile, au bureau ou chez un client, et nous proposons de nombreux produits que nous annoncerons dans les prochains mois pour répondre à cette vision.

En ce qui concerne les segments, nous voyons de nombreuses opportunités dans le secteur de la santé et de l’éducation en Inde – la façon dont ces clients utilisent la technologie de collaboration est passionnante. La pandémie a poussé ces clients à perturber la façon dont ils utilisent la technologie pour servir les clients et il y a beaucoup d’opportunités pour Poly d’être le partenaire de collaboration pour eux dans leur parcours numérique.

