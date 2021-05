Le travail indépendant de Kerry avec l’Iran a été surveillé par la communauté intel sous Trump ⋆ .

La communauté du renseignement était au courant des réunions et des échanges d’informations de John Kerry avec l’Iran pendant l’administration Trump, a déclaré vendredi le lieutenant général à la retraite Keith Kellogg, ancien chef d’état-major du Conseil de sécurité nationale sous le président Trump.

Kerry, l’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat et ancien secrétaire d’État, a démenti un rapport récent selon lequel il aurait informé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qu’Israël ciblait les forces iraniennes en Syrie.

“Ouais, il l’a fait tout le temps”, a déclaré Kellogg, citant “le fait qu’il est allé là-bas, et le fait qu’il a parlé à Zarif pour envoyer un contre-message très, très fort à ce que nous essayions de faire là-bas. “

Kellogg rejette la défense selon laquelle Kerry n’a partagé que des informations déjà publiques. «Eh bien, vous ne le faites pas – même si cela est public, vous ne reconnaissez jamais les opérations classifiées», a-t-il déclaré. «Vous ne le faites pas. La presse peut comprendre, mais vous ne le reconnaissez pas… et maintenant c’est un domaine public… vous dites que c’est ce que les Israéliens faisaient contre les Iraniens, c’était toutes des informations classifiées. Il le leur donnait et le leur transmettait. Et nous lisons les câbles et nous comprenons ce qui se passe.

Kellogg a expliqué comment les discussions non autorisées de Kerry avec l’Iran ont sapé les efforts diplomatiques de Trump.

«Nous en avons parlé plusieurs fois dans le bureau ovale», se souvient-il. «Ce qu’il faisait n’a pas été utile, car il contredisait fondamentalement chaque message que nous diffusions et essayait de les pousser dans une sorte de négociation.

«J’étais là-bas plusieurs fois lorsque le président contactait des gens comme Macron de France, il contactait Boris Johnson au Royaume-Uni et essayait de les amener à être un intermédiaire pour parler aux Iraniens pour nous mettre dans un certain type. de discussions. Et nous avons toujours eu un refus… parce que nous avions des gens comme Kerry qui parlaient à Zarif et à d’autres.

L’administration Trump «savait quoi [Kerry] faisait », a déclaré Kellogg. «Et la frustration que nous avons eue, c’est que cela était fondamentalement reconnu par tout le monde et que personne ne s’en souciait. Je veux dire, si l’un de nous avait fait ça… »

Michael Flynn a été accusé du type d’actions que Kerry attribue désormais à Kerry et a été la cible de l’enquête sur la collusion russe à cause de cela, et a finalement été gracié par le président Trump.

Le département d’État a refusé une demande de commentaire sur l’histoire.