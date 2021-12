Le travail peu enviable: rencontrez le nouveau patron de Manchester United, Ralf Rangnick

Ralf Rangnick (PHOTO DE FICHIER: .)

Mercredi soir, Bernardo Silva a sans doute marqué le but de la saison en Premier League à Villa Park. Le but est venu d’une contre-attaque. Riyad Mahrez a remporté le ballon dans la position d’arrière droit, l’a passé à Fernandinho, qui l’a joué longtemps à Gabriel Jesus à l’écart sur la droite. Alors que la croix de Jésus entrait, Silva, sur une course morte, l’a ramenée à la maison avec un pied gauche. Le but méritait une standing ovation. Dans la rivalité entre les villes, cela offrait une ironie.

Il était une fois, lorsque Manchester United était au sommet de ses capacités, son ancien manager Sir Alex Ferguson avait qualifié Manchester City de « voisin bruyant ». Grâce à un développement progressif sous la propriété d’Abu Dhabi et via le génie managérial de Pep Guardiola, City a maintenant renversé la vapeur, à tel point qu’ils ont maintenant incité United à signer des forces épuisées, tout en embauchant les meilleurs talents aux dépens de leurs rivaux.

C’est une ironie que Silva, Joao Cancelo et Ruben Dias jouent pour City, tandis que Diogo Jota mène la ligne pour Liverpool. United se contente de Bruno Fernandes, un très bon joueur contre des équipes plus petites, qui se montre à peine dans les grands matchs. United s’est réjoui de la flambée de ses ventes de chemises et de la hausse du cours de ses actions après l’arrivée de Cristiano Ronaldo cet été. Le fait est que Ronaldo, un grand de tous les temps à part entière, a 36 ans et est au crépuscule de sa carrière merveilleusement illustre. United ne peut même pas recruter les meilleurs joueurs portugais, sans parler de Kylian Mbappe ou Marco Verratti. C’est ainsi que les puissants sont tombés.

En 2019, United a repéré 804 arrières droits avant de signer Aaron Wan-Bissaka de Crystal Palace dans le cadre d’un contrat d’une valeur allant jusqu’à 50 millions de livres sterling, la même année où Kieran Trippier a déménagé à l’Atletico Madrid de Tottenham Hotspur. Trippier a depuis remporté la Liga avec le club espagnol. Wan-Bissaka se fige encore dès son entrée dans la moitié de terrain adverse. Les contributions offensives sont tout aussi importantes pour les arrières ailiers modernes. Les statistiques publiées par l’application officielle de United montrent que le joueur de 24 ans n’a pas encore fait de passe décisive après 17 matchs cette saison. En ce qui concerne la défense, les erreurs ont commencé à s’accumuler pour Wan-Bissaka, la dernière en date étant un coup de pied insensé à Thiago Silva pour concéder un penalty contre Chelsea dimanche dernier.

L’ancien manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, voulait amener Trippier ce mandat. Sa reconstruction ne regardait qu’à un milieu de terrain – quelqu’un des compétences de Declan Rice – pour atteindre le niveau suivant. Ronaldo est venu à la place, créant une énigme tactique et mettant fin à la signature d’un milieu de terrain défensif. Cela a finalement coûté son travail à Solskjaer.

Passons au capitaine du club Harry Maguire, un défenseur de 80 millions de livres sterling, n’enregistrant que 12 tacles réussis, remportant 34 duels sur 57 et prenant le dessus sur ses adversaires dans 14 des 24 50-50 cette saison. Son coéquipier, l’arrière gauche Luke Shaw, marche généralement blessé et la dernière saison ressemble maintenant à une aberration.

«Ils (les joueurs) ne travaillent pas aussi dur que les trois équipes au sommet, qui sont brillantes, ont beaucoup de talent, bien entraînées et elles courent. Les joueurs de United ont cessé de courir au cours des deux derniers mois », a récemment déclaré à Sky Sports l’ancien capitaine emblématique du club, Roy Keane.

Il a poursuivi : « J’ai dit au cours des deux dernières années que les léopards ne changent pas de place. Man United a des joueurs talentueux, notamment en possession. Mais, malheureusement, le jeu concerne également le moment où vous êtes hors de possession.

« Je pense que parfois maintenant, lorsque les joueurs sont interviewés, ils sont comme des robots. Au cours de la semaine dernière, lorsque de nombreux joueurs ont parlé du départ du manager, ils n’arrêtent pas de dire Ole. Ole était leur chef. Peut-être qu’Ole était trop amical avec eux.

« C’était peut-être un problème. Peut-être qu’il était trop gentil avec ces gars, parce que ces gars ont fait ce que j’avais prédit et l’ont jeté sous un bus.

Dans ce contexte, Ralf Rangnick, le parrain du gegenpressing, est arrivé à Old Trafford en tant que manager par intérim jusqu’à la fin de la saison. « Nous avons cinq situations différentes dans le football qui décident en fin de compte des matchs de football : que se passe-t-il si nous avons le ballon nous-mêmes ? Le numéro deux est que voulons-nous faire si l’autre équipe a le ballon, quel type de plan de match, de plan de match dois-je donner à mes joueurs ? Ensuite on a les deux situations de transition, que se passe-t-il au moment même où on perd le ballon et que se passe-t-il quand on gagne le ballon ? Ce sont les numéros trois et quatre et puis nous avons des coups de pied arrêtés; plus de 30 pour cent de tous les buts sont marqués après des coups de pied arrêtés. Ce sont donc les cinq situations et toutes les meilleures équipes, si vous regardez les deux ou trois dernières années des équipes gagnantes de la Ligue des champions, elles étaient dans les cinq domaines au-dessus de la moyenne », avait déclaré Rangnick sur une vidéo de la CV Academy quelques il y a des années. Dans la même vidéo, il qualifie son style de « heavy metal, rock and roll », sans passes carrées et/ou en retrait.

Rangnick est surnommé « Le professeur » dans le football allemand, quelqu’un qui a inspiré Jurgen Klopp, Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. Le problème, c’est que, à United, il devra faire face à beaucoup de joueurs hors de prix, suintant de la médiocrité sur le terrain. Dans la salle du conseil, il fera face à une structure brisée, où deux copains de l’Université de Bristol, avec apparemment très peu de connaissances en football, dirigent le spectacle au nom des propriétaires absents du club, les Glazers. De ce point de vue, le rôle de consultant de Rangnick pendant deux ans serait plus important que son poste de gestionnaire intérimaire.

United doit déchirer les vieilles vibrations et adopter la modernité. La nomination de Rangnick est un pas dans la bonne direction à cet égard. Là encore, malgré son expérience, le joueur de 63 ans serait nouveau dans le football anglais, dans un club dont l’énormité peut engloutir même les meilleurs entraîneurs. En nommant Rangnick, United est passé de l’ambiance gentille de Solskjaer à la maîtrise tactique. C’est probablement leur berline de la dernière chance, avec très peu de marge d’erreur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.