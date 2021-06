Le travail post-Monaco Sim porte ses fruits à Bakou

Dans le résumé : Daniel Ricciardo dit que le travail qu’il a fait avec McLaren après le Grand Prix de Monaco se reflète dans ses performances améliorées en Azerbaïdjan.

En bref

Le travail de Ricciardo depuis Monaco a fait ses preuves dans le rythme de BakouRicciardo, qui a terminé en dehors des points pour la première fois cette saison au Grand Prix de Monaco, a déclaré que le travail qu’il avait fait avec McLaren depuis la course se montrait dans son rythme amélioré au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

“J’ai fait pas mal de travail depuis Monaco jusqu’à cette course et j’ai passé quelques jours sur la simulation et je pense que le travail a porté ses fruits”, a-t-il déclaré.

Ricciardo avait déjà eu du mal à faire tourner sa voiture dans les virages, affirmant qu’il ne croyait pas pouvoir reproduire ce que Norris faisait parfois. “Je pense que la compréhension de la voiture et des virages sont comme prévu et je dois maintenant exécuter ce que je sais que je peux faire, juste pour tout mettre en place.”

Invité à prédire sa position de qualification, Ricciardo a plaisanté : « Quelque part entre le premier et le 20e… »

L’entrée des stands de Bakou « dangereuse » – Rosberg Nico Rosberg, qui a remporté la première course de F1 en Azerbaïdjan il y a cinq ans, a décrit l’entrée de la voie des stands de Bakou comme l’une des sections les plus dangereuses du calendrier des pistes.

S’exprimant dans un guide vidéo du circuit, Rosberg a décrit l’approche à grande vitesse de la voie des stands comme “assez effrayante” et “l’un des endroits que j’ai toujours trouvé les plus dangereux de toute l’année”.

“Vous arrivez ici maintenant à 350 km/h, regardez ce qu’il y a sur la gauche”, a-t-il déclaré en indiquant la barrière qui sépare la piste de la voie des stands.

« Imaginez que quelque chose casse sur la voiture ici, vous êtes à 350 km/h, là-bas sur la gauche, à seulement quatre mètres sur votre gauche, il y a un mur et il vous fait face. Donc, si quelque chose se brise ici, c’est la fin, il n’y a plus de toi », a poursuivi Rosberg.

“C’est donc l’un des endroits les plus effrayants où j’ai jamais conduit une voiture de F1 pour y aller, ça me semble ridiculement faux. Mais de toute façon, vous devez essayer de le mélanger et continuer. »

Les rondes belges et néerlandaises se raffermissent

Le staff de la F1 n’aura pas besoin des vaccins Covid-19 pour visiter Zandvoort.Spa-Francorchamps a été touché par une inondation hier mais le circuit se réjouit de pouvoir accueillir les fans sur sa manche du championnat du monde le 29 août. Les organisateurs de la course ont confirmé que jusqu’à 75 000 spectateurs pourront y assister. Tous doivent soit être totalement vaccinés contre le Covid-19, soit avoir un test PCR négatif jusqu’à 72 heures avant d’arriver sur le circuit.

Le retour tant attendu de la Formule 1 à Zandvoort aura lieu une semaine plus tard. Contrairement aux rapports récents, . comprend que le gouvernement néerlandais n’exige pas que tout le personnel de la F1 ait été vacciné avant l’événement.

Changements de grille de Formule 2 en raison de pénalités

Lundgaard s’alignera 15e après sa pénalitéA la suite des qualifications de Formule 2 à Bakou, plusieurs pilotes se sont vu appliquer des pénalités qui ont modifié l’ordre à l’arrière de la grille pour la première course de sprint.

La première course de sprint utilise la grille déterminée par les qualifications, les dix premiers étant inversés. Aucun pilote dans ce top dix n’a été pénalisé, cependant Christian Lundgaard, Jack Aitken et Guilherme Samaia étaient dans la partie inférieure de la grille.

Lundgaard a été pénalisé de trois places sur la grille pour avoir entravé Guanyu Zhou, Aitken de même pour avoir entravé Lundgaard et Samaia à nouveau pour avoir entravé Bent Viscaal. Tous les trois ont également reçu un point de pénalité contre leur licence pour la série. En conséquence, Lundgaard est passé de la 12e à la 15e, Aitken de la 14e à la 17e et Samaia de la 20e à la 21e en raison d’une pénalité pour Marino Sato devant lui et le départ de la voie des stands de Roy Nissany suite à des dommages causés par un accident, tous deux survenus lors des premiers essais. session.

Le « pire vendredi » de Mercedes à un tour

Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que leurs mauvaises performances – qui ont vu l’équipe championne terminer vendredi septième des 10 équipes – se résumaient à un déficit de performance d’un tour pour Red Bull autour de Bakou.

“Aujourd’hui était notre pire vendredi de loin”, a déclaré Shovlin. « Notre plus gros problème semblait être le seul tour ; nous sommes loin de nos positions normales, il est donc clair que nous devons y trouver quelque chose de très significatif.

« L’image à long terme n’était pas aussi mauvaise – un peu derrière Red Bull mais toujours dans le mix. Donc, beaucoup de travail du jour au lendemain ; nous prévoyons un programme complet d’analyse et de travail sur simulateur pour essayer de comprendre certains de ces problèmes, mais nous avons clairement beaucoup à trouver.

