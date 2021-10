Le travail qu’Antonio Pardo, anciennement de Gema López, a mis de côté et devra reprendre à son retour au théâtre

Nouvelles connexes

Ce 18 octobre est un jour très spécial pour Gema López (50 ans) et son ex-mari, Antonio Pardo Sébastien (52). A cette date, sa fille unique, Nadia, a 14 ans, une fête particulière au cours de laquelle l’amour et les cadeaux à la mineure ne manqueront pas, car tous deux se sont montrés très unis dans le bonheur de leur fille malgré leur divorce. Ce rendez-vous festif intervient à un temps de travail très différent entre les ex-conjoints, car alors que la collaboratrice continue avec son imperturbable chaise dans Sauve-moi, Pardo a dû se réinventer ces dernières années, mais déjà prépare son retour sur scène, qui est sa véritable vocation.

Acteur, réalisateur et producteur n’est plus dans les charts depuis 2016. Il en descendit avec les salles et les squares pleins dans lesquels il exécuta son dernier ouvrage, le professeur Barelis. A partir de là, il commence à donner des cours de escrime scénique avec des ateliers pour enfants et adultes, et ne s’est pas arrêté même pendant la pandémie, car il a continué ses cours à travers des vidéos partagées sur Instagram.

Antonio Pardo, dans un de ses ateliers d’escrime. Facebook Conga Productions

Antonio a dû redéfinir sa carrière en temps de crise, mais, comme il l’a annoncé cet été, avec le début du cours, il replongerait dans les préparatifs pour se mettre à nouveau devant le public et jouer dans son travail le plus acclamé. « Les batteries sont rechargées et l’envie aussi, bientôt nous reprendrons la route avec différentes propositions, parmi eux, le professeur Barelis, un pari théâtral, qui incite au recyclage et au respect de l’environnement, de nouvelles dates très prochainement », révélait le producteur en juillet dernier.

Face à ce retour tant attendu de sa part, car il s’agit de reprendre sa véritable vocation et sa passion pour le monde de l’interprétation dans son sens le plus vif, Pardo devra réactiver toutes les communications liées à son entreprise, Conga Producciones. Il y a quelques semaines déjà, des changements minimes pouvaient être perçus sur son site officiel, bien qu’il n’y ait toujours pas de données mises à jour. Mais la tâche que vous n’avez pas encore accomplie et auquel vous devrez faire face au plus vite Si vous voulez refaire une tournée théâtrale, c’est pour réadapter vos réseaux sociaux et leur rendre le contenu actuel, puisque vous les avez complètement paralysés.

Sa société de production dispose de profils officiels sur différents réseaux sociaux, et les icônes de chacun d’entre eux apparaissent sur son site internet pour pouvoir y accéder rapidement et facilement. Il y a trois liens directs vers Facebook, Twitter et YouTube. Cependant, une fois que vous avez cliqué dessus et que les différentes plateformes s’ouvrent, vous pouvez voir à quel point elles sont abandonnées. Par conséquent, l’amélioration de cet aspect devrait être l’un des projets en attente afin de lancer son retour aux étapes.

Le producteur affronte l’avenir le plus proche avec l’espoir de retourner à son travail professionnel. RRSS

Sur votre profil Facebook le contenu n’est pas mis à jour depuis janvier 2020, peu de temps avant que la pandémie mondiale de Covid-19 ne soit déclarée. Pour accéder à votre Twitter, le lien Web est erroné et redirige vers un compte qui n’existe pas, mais Conga n’a ce réseau social qu’avec un autre nom, et il n’a pas de contenu mis à jour depuis 2016. De son côté, sur YouTube, où Pardo Sebastián a sa propre chaîne, il n’a pas mis en ligne de vidéos depuis 2013.

Comme on peut le voir dans les réseaux sociaux susmentionnés, lorsque l’entreprise de Pardo était active dans ces espaces virtuels, elle l’a fait avec beaucoup de succès et en générant un contenu attrayant pour son public et en pouvant ainsi interagir avec eux. Maintenant, avec le prochain retour de ses pièces – selon ses propres mots – il devra retourner à vous soucier de tenir votre public informé et conscients de leurs activités, et cela ne se fera qu’en reprenant le contrôle de leurs réseaux sociaux.

Un endroit spécial

En plus de commencer le cours en septembre en voulant retourner dans le monde du théâtre, Antonio a également annoncé publiquement la vente d’une propriété très spéciale pour lui. Il s’agissait de la maison qui, comme il l’expliqua, fut son studio pendant des années. Ces quatre murs étaient un témoin direct de la passion de l’ex-mari de Gema López pour le cinéma et le théâtre, car là, sûrement, il répétait des dizaines de rôles et rêvait de remplir des salles et des stands.

L’appartement Carabanchel dans lequel vivait Antonio a été vendu en un temps record.

Pour aider à la recherche d’un acheteur, Pardo a partagé plusieurs photographies de l’appartement sur son profil Instagram personnel. En eux, vous pouviez voir certaines pièces de la maison de 61 mètres carrés et situé la zone de Carabanchel. Appartement d’occasion en bon état, construit en 1940 au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur. Le bâtiment Il a été vendu pour 144 000 euros.

Les publications d’Antonio ont payé et, selon EL ESPAÑOL, il a trouvé preneur en moins d’un mois. Bonne nouvelle que ces jours-ci rejoignent l’anniversaire de sa fille et son illusion de remonter sur scène et d’agir après cinq ans sans lui.

