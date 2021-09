Le travail reste un gros souci

De plus, ils devraient s’assurer que les régimes de retraite et d’assurance-maladie sont bien conçus; l’ESIC, par exemple, pourrait être considérablement amélioré.

Les marchés du travail indiens continuent de vomir des nouvelles déprimantes, et les différents ensembles de données nous indiquent que la situation du chômage ne semble pas s’améliorer. D’un autre côté, le grand nombre de cols bleus recrutés par le secteur du commerce électronique – 7 millions par un compte – avant les fêtes de fin d’année est encourageant. En effet, d’après les rapports des agences RH, le marché du travail est certainement à la recherche de cols blancs, même si de nombreuses opportunités sont temporaires. Cependant, les mises à jour hebdomadaires de CMIE sont un sombre rappel qu’il y a des millions de personnes à la recherche d’un moyen de subsistance. Le chômage, selon le CMIE, s’est élevé à 8,3% en août, supérieur aux 7% enregistrés en juillet, ce qui est gênant et pourrait s’expliquer en partie par un surplus d’ouvriers agricoles.

Certes, les gros titres ne disent pas tout car, dans un pays pauvre comme l’Inde, peu peuvent se permettre de rester au chômage et la plupart des travailleurs du secteur non organisé parviennent à trouver du travail. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu’un grand nombre d’emplois ont été perdus depuis le début de la pandémie. Les résultats de l’enquête périodique sur les forces de travail (PLFS) publiés la semaine dernière ont montré que si le chômage urbain était inférieur à 10,3% au cours de la période octobre-décembre 2020, contre 13,2% au trimestre précédent, il était néanmoins supérieur aux 7,8% observés dans le période d’il y a un an. Ce n’est pas surprenant car le secteur des services clés, un grand générateur d’emplois, n’a pas encore récupéré.

En effet, beaucoup n’ont peut-être pas perdu leur emploi, mais les revenus ont baissé. Nous apprenons maintenant que près de six salariés lakh se sont retirés de l’Atal Pension Yojana (APY) au cours des cinq mois précédant août, soit environ un cinquième du nombre de nouveaux entrants de 30 lakh. Au cours des dernières années, le nombre de ceux qui se sont retirés, en proportion des nouveaux entrants, a augmenté ; au cours de l’exercice 21, il était de 12,7 % contre 10,1 % au cours de l’exercice 20 et 6,4 % au cours de l’exercice 19.

Quelque 10 travailleurs lakh ont quitté l’APY au cours de l’exercice 21, une indication des problèmes des bas salaires. Ainsi, s’il est vrai que de plus grands nombres s’inscrivent à l’APY, un bon nombre déménage. Peut-être que le gouvernement devrait soutenir les travailleurs comme il le faisait dans les premières étapes du programme en subventionnant 50 % de la cotisation ; c’était via une contribution annuelle maximale de Rs 1 000. Il est important d’avoir de bons régimes de retraite pour le secteur non organisé ; comme le soutiennent Gautam Bhardwaj et Sanjay Jain, un tel filet de sécurité aurait empêché l’exode des migrants après le déclenchement de la pandémie.

Les syndicats doivent aussi permettre la réforme pour que l’industrie manufacturière soit incitée à embaucher ; selon une étude, l’embauche dans le secteur manufacturier est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs années. Les efforts de réforme du gouvernement — États et Centre — doivent être soutenus par les travailleurs ; ils devraient soutenir des options telles que l’emploi à durée déterminée, qui donne aux usines la possibilité d’embaucher selon les besoins. Ils devraient utiliser leur influence collective pour amener le gouvernement à contribuer davantage à leurs régimes de retraite.

De plus, ils devraient s’assurer que les régimes de retraite et d’assurance-maladie sont bien conçus; l’ESIC, par exemple, pourrait être considérablement amélioré. Les experts ont souligné que près des trois quarts des salariés avaient opté pour le montant minimum de Rs 1 000 comme en mars 2020 et qu’il faut les inciter à opter pour des montants plus importants. Le gouvernement doit apporter une contribution significative.

