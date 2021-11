Le travail saigne les employeurs et les syndicats dans 200 poursuites pour fraude aux risques professionnels

15/11/2021 à 07:23 CET

Rafael Mendez

La Fondation pour la Prévention des Risques Professionnels, dépend de ministère du Travail et chargé de donner des cours pour éviter accident du travail, saigne à employeurs et syndicats dans une guerre de guérilla dans le tribunaux. Le corps public et les agents sociaux s’affrontent dans plus de 200 demandes pour utilisation abusive de l’aide pour donner des conférences dans les entreprises. Bien que la majorité ait gagné, certaines audiences provinciales ont été d’accord avec ceux qui ont utilisé l’argent et ont demandé à la Cour suprême de clarifier la situation. Seul CCOO admet qu’il est joué entre 2,5 millions et 3 millions d’euros dans ces procès, hérités d’il y a des années. La vice-présidente Yolanda Díaz n’a pas trouvé les moyens d’endiguer le tsunami judiciaire. Oui, il a augmenté les subventions aux syndicats.

La Fondation d’État pour la prévention des risques professionnels a été créée en 1995 pour « promouvoir l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail, notamment dans les petites entreprises, par des actions d’information, d’assistance technique, de formation et de promotion du respect de la réglementation de prévention des risques & rdquor ;. Membres de l’Administration, de PDGE et Cepyme, CCOO et UGT.

Le procureur général a porté l’affaire devant la Cour suprême dans l’intérêt de la loi pour clarifier la situation

En 2017, le Cour des comptes Il s’est concentré sur l’aide que les représentants de la fondation accordent aux travailleurs. Entre autres choses, il a constaté des irrégularités dans les parties des visites avec des signatures avec lesquelles ils ont justifié l’utilisation de l’aide à la Fondation. Trouvé « Visiter des pièces dans lesquelles le mensonge est apprécié qui affecte les visiteurs (affecte leurs signatures ou l’impossibilité d’avoir effectué la visite), en indiquant que le même jour ils ont effectué des visites dans des villes éloignées ou qu’ils ont assisté à une visite et à une autre activité financée par la Fondation, du même ou action différente, dans des villes aussi éloignées les unes des autres. Absence de justification ou d’acceptation des visites par les entreprises. Manque d’originalité et/ou d’authenticité des signatures.

Il y a des parties de la visite dans lesquelles le mensonge est vu qui affecte les visiteurs (affecte leurs signatures ou l’impossibilité d’avoir fait la visite)

La Fondation avait alors deux options : persécuter leurs propres fonctionnaires pour ne pas avoir surveillé l’utilisation de l’argent, ce qu’il considérait comme impossible car il n’a vu que des irrégularités et aucune capacité de contrôle, ou réclamer l’argent. Ainsi, au cours des deux dernières années, il a déposé plus de 200 poursuites pour exiger le remboursement. Le ministère du Travail, dirigé par Yolanda Díaz, a tenté de réorienter la situation mais avec les poursuites judiciaires, c’est impossible. En son temps, le parquet a dénoncé certaines affaires par des moyens criminels mais il a été impossible de localiser précisément le responsable. D’autres fonds similaires, tels que ceux pour la formation, ont abouti à des causes majeures de corruption.

Tribunaux ont pour la plupart été d’accord avec la Fondation. Dans certains cas, les employeurs et les syndicats ont demandé à être contraints de restituer ce qui est mal justifié, mais la Cour des comptes a imposé le critère que tout devait être restitué. Séparément, les montants ne sont pas très élevés ; ensemble, ils représentent une énorme ponction sur les fonds et les ressources des tribunaux.

La CCOO State Services Federation, par exemple, a été forcée de retourner 261.908 euros en mai dernier par le Tribunal provincial de Madrid ; la Confédération espagnole des organisations d’entreprises de jeux de bingo, 122 746 euros : la Fédération de l’enseignement CCOO a perdu 143 531 euros et la Confédération des entreprises de Cadix, 29 467 euros.

« Argent, temps et ressources »

Jaime González, conseiller au secrétariat de santé au travail du CCOO, explique à El Periódico de España que les cas consomment « de l’argent, du temps et des ressources ». « Des visites ont été faites aux entreprises et des montants ont été perçus. Après environ six ou sept ans, la fondation elle-même a modifié les critères pour justifier les visites. Lorsqu’elle a détecté que les nouveaux critères ne répondaient pas aux exigences, elle a proposé un règlement à zéro. [había que devolverlo todo]. Nous n’étions pas d’accord avec ce critère. On pensait que si une anomalie était détectée, il fallait faire un règlement proportionnel et cette partie restituée, mais pas la totalité.» Et il souligne la difficulté de revoir maintenant des dossiers d’il y a une dizaine d’années : « Quand ils vous demandent des éclaircissements de 2011 ou 2012 c’est difficile à justifier, pour reconnaître les signatures. Nous considérons que la totalité du montant ne doit pas être restituée, ce sont des écarts dans les critères car la fondation a changé les critères ».

Une porte-parole du département de Yolanda Díaz explique le parquet. « Une fois le règlement à zéro effectué dans les délais, dans les cas où le montant réclamé n’a pas été remboursé par les bénéficiaires, le procureur de la République a réclamé les montants correspondants non payés au moyen d’un recours devant la juridiction civile. La procédure se déroule à différentes étapes procédurales. Les jugements, dans la plupart des procédures résolues à ce jour, sont favorables à la Fondation pour la Prévention des Risques Professionnels ».

Dans certains cas, les tribunaux de première instance et les tribunaux provinciaux se sont entendus avec les employeurs ou les syndicats. Le barreau de l’État a porté l’affaire devant la Cour suprême dans l’intérêt de la loi pour clarifier la situation.