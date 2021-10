Le trébuchement dans le stock FB n’est que temporaire, alors achetez le plongeon

Le 30 juillet, j’ai écrit que Facebook valait probablement 517 $ par action, soit 44% de plus que son prix à l’époque. C’était à l’époque où l’action FB était à 358,32 $ par action. Depuis lors, il est tombé à seulement 328,53 $ au 14 octobre. Je pense toujours qu’il vaut mon prix d’origine, et probablement même plus.

L’action Facebook a récemment atteint un sommet de 382,18 $ le 7 septembre. Depuis lors, elle a chuté de 14% au 14 octobre. Ce pourrait être le bon moment pour profiter de cette baisse.

L’une des raisons est que les analystes ont depuis lors augmenté leurs prévisions de revenus moyens pour 2022. En d’autres termes, ils ne sont pas très préoccupés par les problèmes que Facebook rencontre avec la critique de ses pratiques sur les réseaux sociaux. Wall Street ne se souciera probablement pas de ces controverses, tant que la société continuera à pomper d’énormes quantités de flux de trésorerie disponibles (FCF).

Où cela laisse Facebook Stock maintenant

Par exemple, au 14 octobre, les analystes prévoyaient un chiffre d’affaires moyen de 142,34 milliards de dollars pour l’année se terminant en décembre 2022. Mais c’est maintenant 1,22% plus élevé que l’estimation des ventes de 140,59 milliards de dollars de juillet.

Dans mon dernier article, sur la base de mon analyse des résultats FCF de l’entreprise au deuxième trimestre et de sa marge FCF semestrielle de 29,5%, j’estimais que le FCF atteindrait 41,47 milliards de dollars en 2022. Cela a été fait en multipliant l’estimation des ventes de 140,59 milliards de dollars 2022 par 29,5%.

L’utilisation d’une métrique de rendement FCF de 2,83 % et la division de 41,47 milliards de dollars par ce chiffre ont donné une valeur marchande de 1 465 milliards de dollars. Cela a abouti à un prix de 517 $ par action.

Mais comme je l’ai dit, les analystes ont maintenant augmenté leurs objectifs de revenus de 1,2 %. Donc théoriquement, je devrais augmenter mon prix cible de ce montant. Mais pour être prudent, je maintiendrai mon objectif de cours de 517 $ par action.

Où cela laisse les perspectives de l’entreprise

CNBC a récemment publié un article sur ce qui arrivera probablement à Facebook à la suite de sa controverse actuelle. Ils ont noté à juste titre que « les annonceurs ne peuvent pas obtenir assez du ciblage et de l’échelle de l’entreprise ».

Mais les auteurs de CNBC pensaient que l’entreprise pourrait rencontrer des difficultés avec la réglementation et l’embauche. Est-ce que c’est ça?

Si c’est le cas, je prendrai le « plus », en termes de paris. En d’autres termes, si c’est tout le problème dans lequel Facebook va se lancer, je ne pense pas que cela aura beaucoup d’importance.

Les annonceurs peuvent prendre un coup sur la publicité sur Facebook, mais ils ne resteront pas longtemps à l’écart, surtout s’ils se rendent compte que leurs concurrents ne laisseront pas Facebook derrière eux.

De plus, les régulateurs seront toujours après des entreprises prospères comme celle-ci. Il est maintenant considéré par les entreprises et les analystes de Wall Street comme faisant partie du coût de faire des affaires. Ils pourraient s’en moquer pour la plupart.

Le fait est que cela semble vraiment être un coup temporaire dans les perspectives à long terme de la santé financière de l’entreprise. La seule chose qui compte est de savoir si ses objectifs de chiffre d’affaires 2022 et de FCF seront affectés.

Je ne pense pas qu’ils le seront. Il n’y a aucune preuve de cela. En fait, comme je l’ai souligné, les analystes ont augmenté leurs prévisions de revenus.

Que faire avec FB Stock

Si ce n’est pas évident pour vous maintenant, je souligne que le moment est venu de profiter de cette récente baisse de 14% de l’action FB. La raison en est que sa valeur à long terme ne changera pas.

En fait, s’en tenir à mon objectif de cours de 517 $ donne à l’action FB un potentiel de hausse de 57,4 % par rapport au prix d’aujourd’hui. Cela rend l’action encore plus attrayante pour les investisseurs qui pensent à long terme et qui sont prêts à examiner tout dommage que les circonstances actuelles pourraient créer.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.