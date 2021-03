Le trébuchement de Perez en Q2 laisse Verstappen se battre contre Mercedes en solitaire · .

Le combat de championnat qui a été taquiné tout au long de la préparation de la nouvelle saison s’est cristallisé au premier rang de la grille pour le Grand Prix de Bahreïn.

Max Verstappen de Red Bull a battu le champion du monde Lewis Hamilton à la pole position par un peu moins de quatre dixièmes de seconde. C’était un quasi-renversement de la situation l’an dernier, où Hamilton a pris la pole et Verstappen était à quatre dixièmes de retard en troisième.

Avec 22 courses supplémentaires à suivre celle-ci, nous devrions nous méfier d’investir trop d’importance dans le premier tour de plusieurs. Mais il est clair que les changements assez mineurs dans la réglementation pendant la saison morte – certainement par rapport à ce qui arrivera l’année prochaine – ont eu un effet profond sur l’ordre concurrentiel.

Toutes les équipes sont plus lentes qu’elles ne l’étaient à Bahreïn il y a quatre mois. Mais le changement clé en ce qui concerne le championnat est que Mercedes a perdu plus de deux secondes contre le 1.3 de Red Bull.

C’est peut-être la seule fois où Hamilton devance Verstappen Hamilton soupçonne que Red Bull conservera au moins cet avantage de rythme dans la course. «Je pense qu’ils ont l’écart de rythme qu’ils ont aujourd’hui, généralement ils le poursuivent pendant la course», a-t-il déclaré.

«Ils sont très forts dans les conditions de course. J’aimerais penser que nous pouvons nous rapprocher un peu, mais je pense qu’ils ont encore au moins deux dixièmes en main.

La course de vendredi a suggéré que les deux équipes étaient plus proches sur les temps au tour sur des courses plus longues. Mais Hamilton a dit que ce n’était pas le cas «d’après les informations qui m’ont été données et d’après ce que je peux voir».

«Notre équilibre n’était pas vraiment spectaculaire, mais ce n’était pas le pire, au volant», a-t-il déclaré. «C’était juste si vous mettiez tout le travail de côté, on aurait dit que c’était une différence de quelques dixièmes entre nous.

«Mais nous verrons. Cela n’avait vraiment pas l’air terrible, et c’était beaucoup mieux que ce que je pensais être lors des tests.

Une faiblesse que Red Bull avait l’an dernier a persisté dans la première course de la nouvelle saison: ils ressemblent toujours à une équipe à une voiture. Sergio Perez n’a pas réussi à accompagner Verstappen dans le dernier tour de qualification, mais pour être honnête, son déficit de 0,3 seconde par rapport à son coéquipier en Q2 est inférieur à ce qui était typique de son prédécesseur la saison dernière, et ce n’était que son sixième jour au volant de la voiture.

Pourtant, cela laisse Verstappen à l’avant sans ailier, avec deux Mercedes potentiellement capables d’exploiter différentes stratégies pour faire pression sur le Red Bull. À moins, bien sûr, que Perez puisse progresser rapidement à travers les sept voitures qui le séparent du trio de tête.

Ce sera probablement un peu plus difficile que l’an dernier car le milieu de terrain est beaucoup plus rapide depuis le dernier Grand Prix de Bahreïn. Red Bull était la seule équipe à moins d’une seconde des rythmeurs Mercedes à Bahreïn l’année dernière. Mais ce week-end, trois autres équipes en plus de Mercedes sont aussi proches de Red Bull – McLaren, Ferrari et AlphaTauri – et cinq de leurs six voitures s’alignent devant Perez.

La vitesse des leaders du milieu de terrain aura une autre incidence sur la course. L’année dernière, l’un des deux pilotes Mercedes qui menait généralement une course a quitté le peloton si rapidement qu’ils ont pu chercher des pneus neufs et sortir par temps clair. Il faudra peut-être plus de temps pour obtenir l’avance nécessaire cette année et les voitures derrière lesquelles ils émergeront seront plus rapides.

Cela pourrait donner lieu à des appels de stratégie délicats. Mais de manière réaliste, il est moins probable que ce soit un problème à Bahreïn – où de longues et larges lignes droites facilitent les dépassements – que sur des circuits plus étroits et tordus comme le prochain sur le calendrier.

Avec des données d’essais limitées sur les nouvelles voitures et des pneus révisés, le Grand Prix de Bahreïn sera une course de découverte. Ce sera plus le cas pour certains pilotes que pour d’autres. Fernando Alonso – de retour en F1 après deux ans d’absence et, comme l’a montré sa performance en qualifications, clairement aussi vif que jamais – aborde moins la course en termes de résultat qu’il peut en tirer que d’informations qu’il peut glaner.

Alonso veut en apprendre le plus possible à son retour «Demain, nous aurons une idée approximative de ce que nous voulons faire, du nombre d’arrêts que nous voulons faire, des tours que nous voulons faire», a-t-il expliqué. «De mon côté, j’aimerai faire un bon départ, un bon premier tour sans incident, essayer d’avoir une course propre et ensuite exécuter la gestion des pneus et ces arrêts aux stands de la meilleure façon possible.

«Parce que j’ai besoin de ces informations. J’ai besoin de faire 15, 20 tours avec chacun des composés et de ressentir comment la dégradation se déroule, comment elle continue de changer l’équilibre, comment gérer ces pneus.

«Il y a beaucoup de choses que certaines personnes autour de moi sur la grille ont beaucoup plus de connaissances en ce moment pour commencer le championnat. Et je veux avoir ces leçons dans la poche demain soir quand vous aurez fini la course.

«Donc, si cela suffit pour terminer septième, fantastique. Si c’est le 11e, d’accord. Si c’est 15e, d’accord aussi. Mais j’ai besoin de ces informations demain soir.

Mais pour les occupants de la première ligne, cette course consiste à savoir qui tire le premier sang dans le combat pour le championnat. Curieusement, Hamilton n’a pas commencé une nouvelle saison avec une victoire depuis 2015. Mais Red Bull envisage sa première chance de remporter la victoire en ouverture de la saison depuis une décennie.

Presque tout jusqu’à présent ce week-end indique qu’ils y sont parvenus.

Temps de qualification au complet

