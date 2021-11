Le Trek annonce son équipe avec trois Espagnols, López, Aberasturi et Brusnemos

18/11/2021 à 13:38 CET

.

Juan Pedro López, dans l’équipe depuis 2019, et Jon Aberasturi et Marc Brusienen en tant que nouvelles recrues sont les 3 Espagnols qui apparaissent dans l’équipe Trek Segafredo pour la saison 2022.

La formation américaine a officialisé l’équipe masculine et féminine dans ses réseaux pour la saison prochaine. Chez les hommes, il y a eu 9 incorporations, parmi lesquelles le français Tony Gallopin, de l’équipe AG2R Citroën, le champion du monde italien U23 Filippo Baroncini ou le grimpeur néerlandais Antwan Tolhoek.

Dans le tirage au sort féminin, les signatures ont également été soulignées, avec les ajouts de la championne du monde sur route, l’Italienne Elisa Balsamo et l’Américaine Leah Thomas. de Movistar.

La formation masculine du Trek est la suivante :

Juan Pedro López, Jon Aberasturi et Marc Brusienen (ESP), Bauke Mollema, Antwan Tolhoek, Dan Hoole (PSB), Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Asbjorn Hellemose, Jakob Egholm, Alexander Kamp (DIN), Toms Skujins, Emils Liepins (LET) ), Edward Theuns, Otto Vergaerde, Jasper Stuyven (BEL), Filippo Baroncini, Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Dario Cataldo, Matteo Moschetti, Antonio Tiberi, Jacopo Mosca (ITA), Tony Gallopin, Julien Bernard, Kenny Elissonde (FRA), Amanuel Ghebreigzabhier (ERI), Markus Hoelgaard (NOR), Quinn Simmons (USA), Simon Pellaud (SUI) et Alex Kirsch (LUX).

Equipe féminine :

Elisa Longo Bhorgini, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster (ITA), Lucinda Brand, Shirin Van Anrooij, Ellen Van Dijk (PSB), Leah Thomas, Tayler Wiles (USA), Elynor Bäckstedt, Lizzie Deignan (GBR), Audrey Cordon -Ragot ( FRA), Amalie Dideriksen (DIN), Lauretta Hanson, Chloe Hosking (AUS).