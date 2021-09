Le Trésor américain cible les Stablecoins dans la dernière évaluation des risques réglementaires

in

Alors que la pression réglementaire augmente aux États-Unis, les décideurs politiques placent les pièces stables en tête de leurs agendas.

Citant “des personnes familières avec le sujet”, Bloomberg a rapporté que des responsables élaboraient un cadre politique qui devrait être publié dans les semaines à venir. Leur principale préoccupation est de s’assurer que les investisseurs peuvent transférer de l’argent de manière fiable dans et hors des jetons, a-t-il ajouté.

Les initiés anonymes craignent qu’une “vente au feu d’actifs cryptographiques ne menace la stabilité financière et que certaines pièces stables puissent augmenter dangereusement rapidement”.

Renforcement des efforts de réglementation

Le Conseil de surveillance de la stabilité financière prépare également un examen formel pour déterminer si les pièces stables constituent une menace économique.

Les responsables se concentrent sur la manière dont les transactions stables sont traitées et réglées et sur l’impact des conditions du marché, a-t-il ajouté. Tomicah Tillemann, responsable mondial des politiques d’un fonds crypto géré par le géant du capital-risque Andreessen Horowitz, a commenté :

« Il est important et très important que nous assistions aux premières étapes de la création d’un cadre réglementaire autour des actifs numériques. C’est un gros problème.

Le rapport, une fois publié, ira au Groupe de travail du président sur les marchés financiers. Le corps comprend des chefs d’agence clés tels que la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et le président du commissaire aux valeurs mobilières et aux changes Gary Gensler.

Fin juillet, Yellen a appelé à l’urgence de réglementer les pièces stables après avoir déclaré qu’elles n’étaient pas correctement supervisées. Gary Gensler a fait écho au sentiment début août, déclarant que les régulateurs doivent agir pour protéger les investisseurs contre la fraude.

De plus, fin juillet, le contrôleur par intérim de la monnaie, Michael Hsu, a déclaré que les régulateurs examinaient les papiers commerciaux de Tether pour voir si chaque jeton USDT était réellement adossé à l’équivalent d’un dollar américain.

Tether a donné à plusieurs reprises l’assurance que ses réserves sont entièrement garanties, mais n’a pas encore produit un audit indépendant complet.

Mise à jour de l’écosystème Stablecoin

Tether reste le leader du marché avec un approvisionnement actuel de 69,4 milliards, selon le rapport Tether Transparency. C’est proche du plus haut historique pour l’USDT, qui a atteint 70 milliards plus tôt cette semaine.

Sur ce total, 36 milliards ou 51,8% sont basés sur le réseau Tron, avec 33,8 milliards ou 48,7% fonctionnant sur Ethereum. L’offre en USDT a augmenté de 232 % depuis le début de l’année.

Le stablecoin rival, USDC, de Circle compte actuellement 29,3 milliards de dollars en circulation après avoir gagné 651% en termes de croissance de l’offre jusqu’à présent en 2021.

