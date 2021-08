Juridique & Réglementaire

Le Trésor américain déclare que la crainte de la communauté crypto au sujet de la disposition fiscale dans le projet de loi sur les infrastructures est injustifiée

Alors que le département du Trésor essaie encore une fois d’apaiser les inquiétudes de la communauté crypto, Jerry Brito de CoinCenter dit qu’il y a “peu de confort” là-dedans.

Le département du Trésor américain a déclaré qu’il ne ciblerait pas les mineurs, les développeurs, les jalonneurs et autres, même si la disposition sur la déclaration de la taxe sur les crypto-monnaies dans le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars n’est pas modifiée ; un responsable du Trésor a déclaré à CNBC.

Le projet de loi controversé exige que les «courtiers» se conforment aux exigences de déclaration de l’IRS proposées, ce qui en soi n’est pas la partie préoccupante, mais la définition large des courtiers est ce qui a la communauté cryptographique contrecar elle couvre les développeurs, les mineurs et le matériel et les logiciels fournisseurs qui n’ont vraiment pas les informations requises pour la déclaration.

Mais ces craintes sont injustifiées, a déclaré un responsable du Trésor, car les exigences de déclaration ne seraient étendues qu’à ceux qui sont en mesure de s’y conformer.

Avant d’établir la loi, le Trésor prévoit également de faire des recherches pour comprendre qui sera invité à se conformer et vérifier s’il est capable de le faire, un processus qui pourrait prendre des années, a ajouté le responsable du Trésor.

Ce n’est pas la première fois qu’un fonctionnaire du Trésor anonyme le dit ; récemment, Bloomberg a également déclaré avoir parlé à un responsable du Trésor.

Mais il y a “peu de confort”, a déclaré Jerry Brito, directeur exécutif de CoinCenter.

Bien que « heureux d’entendre que les responsables du Trésor disent aux journalistes en arrière-plan qu’ils n’ont pas l’intention de cibler les mineurs si la disposition sur la crypto-taxe du projet de loi sur les infrastructures devient loi », a déclaré Brito, il est étrange qu’ils disent cela parce que, par définition, non- les courtiers seront interprétés comme des courtiers.

De plus, le but du projet de loi est d’élargir la définition de «courtier» de telle sorte que le Trésor puisse l’interpréter pour couvrir même les non-intermédiaires qui ne seraient pas qualifiés de courtiers aujourd’hui.

La définition élargie de « courtier » n’est toutefois qu’une des préoccupations concernant cette disposition, car d’autres n’ont tout simplement pas reçu autant d’attention parce qu’elles n’ont pas fait l’objet de l’effort d’amendement bipartite du Sénat, comme le signalement du courtier à un non-personne, c’est-à-dire une personne avec un portefeuille auto-hébergé, similaire à la règle de minuit de l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, a ajouté Brito.

“Je comprends qu’il semble que le Trésor ait l’intention de bien faire les choses, et nous sommes impatients de nous engager dans un processus réglementaire dans les années à venir.”

La disposition fiscale sur la cryptographie devrait permettre de lever 28 milliards de dollars sur une décennie. Deux séries d’amendements au projet de loi ont été introduits plus tôt ce mois-ci, qui aboutissaient à un compromis et ont été soutenus par la secrétaire au Trésor Janet Yellen uniquement pour qu’un seul sénateur Richard Shelby mette fin à ce développement.

Le projet de loi a maintenant déménagé à la Chambre et, s’il est promulgué, n’entrera en vigueur qu’en 2023.

