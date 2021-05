Le Trésor américain demande des rapports IRS de 10 000 $ + transferts de crypto-monnaie

Compartir

Les rumeurs politiques en cours autour des crypto-monnaies abondent ces derniers temps et ne font pas exception aujourd’hui. Dans un premier rapport Bloomberg ce matin, le Trésor américain a partagé l’intention d’exiger des entreprises, et des personnes probables également, de transférer 10000 USD et plus en crypto pour signaler les transactions à l’IRS. Cette décision fait partie d’un plan plus large de l’administration Biden visant à renforcer la conformité fiscale.

Le discours sur le trésor

Les informations ont été obtenues à partir d’un rapport du Trésor intitulé «The American Families Plan Tax Compliance Agenda». «Comme pour les transactions en espèces, les entreprises recevant des actifs cryptographiques d’une juste valeur marchande de plus de 10 000 dollars seraient également déclarées. Bien que la crypto-monnaie ne soit qu’une petite partie des transactions commerciales actuelles, ces rapports complets sont nécessaires pour minimiser les incitations et la possibilité de détourner les revenus du nouveau régime de déclaration », indique le rapport.

Fait intéressant, le rapport citait spécifiquement les espèces et les crypto-monnaies comme des boucliers viables contre le dépôt de taxes; plus précisément, le rapport décrit même les crypto-monnaies comme un “problème de détection important en facilitant les activités illégales en général, y compris l’évasion fiscale”. Le rapport continue en reconnaissant que les transactions cryptographiques sont susceptibles de “gagner en importance au cours de la prochaine décennie”.

Le rapport est susceptible d’être lié au formulaire IRS 8300, qui oblige les particuliers, les entreprises, les sociétés, les partenariats, les fiducies, les successions, etc. à déclarer les paiements en espèces de plus de 10 000 USD.

Un investissement continu dans une cryptographie plus large attire l'attention du gouvernement fédéral

Burst de discussion fédérale

Le gouvernement des États-Unis a reçu de plus en plus de commentaires du public. Le commentaire du Trésor semble un peu incompatible avec les messages plus larges. Le rapport d’aujourd’hui intervient après que deux législateurs de la Réserve fédérale ont déclaré plus tôt cette semaine que les crypto-monnaies n’avaient pas de “portée dans l’économie qui a des implications systémiques” pour la Fed. Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, et le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic a noté que la volatilité des crypto-monnaies est un trait connu, et Bostic a ajouté que les crypto-monnaies n’étaient pas «quelque chose que j’intègre vraiment beaucoup dans ce à quoi je pense. Où devrait être notre politique. ».

Les États-Unis ne sont pas non plus les seuls à participer au débat public. La banque centrale norvégienne a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la volatilité des crypto-monnaies pourrait préoccuper son système bancaire et, bien sûr, la possible position rigide des crypto-monnaies en Chine, avec l’exploitation minière en particulier au premier plan, a toujours été un sujet de discussion dans l’espace.

Bien entendu, les institutions ont également eu une variété de points de vue à l’échelle mondiale. Wells Fargo a été enthousiaste à l’idée d’investir dans les crypto-monnaies, avec d’autres grandes institutions américaines, mais la Banque du Canada a récemment déclaré que la volatilité des actifs cryptographiques est une vulnérabilité émergente pour le système financier du pays.

