Le Trésor américain demande un rapport IRS pour les transferts de crypto-monnaie de plus de 10000 $

Le département américain du Trésor a proposé jeudi que les transactions de crypto-monnaie supérieures à 10000 USD soient déclarées à l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis.

En una propuesta titulada “Plan de la familia estadounidense” publicada por los Estados Unidos del presidente Joe Biden el jueves, sugirió que surgirá la importancia de las criptomonedas, a pesar de que las transacciones criptográficas solo toman una pequeña parte de los ingresos corporativos en esta Étape.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. Tiene como objetivo fortalecer la gestión regulatoria al solicitar más información sobre el informe de entrada y salida de cuentas de más de $ 10,000 para activos digitales, incluidos bancos, proveedores de pagos e intercambios de criptomonedas anualmente, en disant que:

“Les entreprises recevant des actifs cryptographiques d’une juste valeur marchande de plus de 10 000 USD seraient également déclarées. Bien que la crypto-monnaie ne soit qu’une petite partie des transactions commerciales actuelles, ces rapports complets sont nécessaires pour minimiser les incitations et la possibilité de détourner les réclamations. système de communication d’informations “.

Pour accroître la transparence des revenus et dépenses totaux, la proposition de Biden exige que les enregistrements d’informations sur les comptes financiers soient fournis à l’IRS. Le nouveau système couvrira d’autres comptes similaires aux comptes d’institutions financières, d’institutions financières étrangères, d’échanges de crypto-actifs et de dépositaires. .

Le rapport indiquait que:

«Une autre préoccupation majeure concerne les monnaies virtuelles, qui ont atteint 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les crypto-monnaies posent déjà un problème de détection important en facilitant les activités illégales en général, notamment l’évasion fiscale.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la Maison Blanche a proposé de fournir plus de ressources à l’IRS pour étudier la croissance des actifs cryptographiques.

En outre, . a rapporté que la proposition d’application fiscale de l’administration Biden investira environ 80 milliards de dollars dans les agences fiscales américaines d’ici 2031 et doublera le nombre d’employés de l’IRS pour améliorer le respect des recettes fiscales.

Des documents gouvernementaux ont révélé que les entreprises pouvaient contourner les audits de comptes bancaires en espèces. Par conséquent, l’écart de l’impôt sur les sociétés se répercutera sur les transactions en espèces et pourrait entraîner des difficultés dans la vérification des risques de sécurité interne. Les régulateurs fiscaux n’ont pas encore exploré une voie plus raisonnable pour les entreprises qui manipulent actuellement des espèces et des crypto-monnaies.

Source de l’image: Shutterstock