Le Trésor américain discute du lancement d’un examen formel de l’impact des Stablecoins sur le système financier

Les responsables américains ont actuellement des discussions à huis clos concernant le lancement d’un examen formel pour déterminer si les pièces stables menacent la stabilité financière.

Après des semaines d’examen, le département du Trésor et d’autres agences de report sont sur le point de prendre une décision, a rapporté Bloomberg citant des personnes proches du dossier.

Le département examine “les avantages et les risques potentiels des pièces stables pour les utilisateurs, les marchés ou le système financier”, a déclaré le porte-parole du Trésor, John Rizzo, dans un communiqué. “Alors que ce travail se poursuit, le département du Trésor rencontre un large éventail de parties prenantes, notamment des défenseurs des consommateurs, des membres du Congrès et des acteurs du marché”, a-t-il ajouté.

La capitalisation boursière totale des pièces stables est maintenant prête à dépasser 124 milliards de dollars, contre un peu plus de 29 milliards de dollars au début de cette année.

Ceci, cependant, n’est pas surprenant étant donné que le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré à plusieurs reprises que les pièces stables sont l’un des deux domaines sur lesquels elles se concentrent. L’autre étant les échanges cryptographiques et les plateformes de prêt, où « les pièces stables sont intégrées ».

Au cours des deux derniers mois, Gensler a noté que la majorité des échanges sur toutes les plateformes de trading crypto se produisent entre un stablecoin et un autre jeton.

«L’utilisation de pièces stables sur ces plateformes peut faciliter ceux qui cherchent à contourner une multitude d’objectifs de politique publique liés à notre système bancaire et financier traditionnel: lutte contre le blanchiment d’argent, conformité fiscale, sanctions, etc. Cela affecte également notre sécurité nationale », a déclaré Gensler, ajoutant que ces pièces à base de fiat peuvent également être des sociétés de valeurs mobilières et d’investissement.

Pas plus tard que la semaine dernière, Coinbase a révélé que la SEC menaçait de poursuivre en justice si elle lançait son produit Coinbase Lend, permettant aux clients de gagner un rendement de 4% sur leur stablecoin USDC.

Le professeur de finance de l’Université Duke, Campbell Harvey, qui est également co-auteur d’un livre intitulé « DeFi et l’avenir de la finance », a déclaré à Bloomberg dans une interview que les régulateurs américains sont confrontés à un exercice d’équilibre difficile lorsqu’il s’agit de traiter « l’agriculture de rendement ». – permettant aux investisseurs de prêter leur crypto en échange de taux d’intérêt – sans pousser l’innovation financière à l’étranger.

De plus, le groupe de travail du président sur les marchés financiers, dirigé par la secrétaire au Trésor Janet Yellen, s’est également concentré sur les pièces stables. Lors d’une réunion privée tenue en juillet, des responsables américains ont comparé la situation à un fonds commun de placement du marché monétaire non réglementé qui pourrait être sensible aux paniques chaotiques des investisseurs.

À peu près à la même époque, un document de la Réserve fédérale proposait de « taxer les stablecoins privés de l’existence » comme l’une des options pour « apprivoiser les Wildcat Stablecoins ».

À l’époque, Yellen avait exhorté les régulateurs à “agir rapidement” dans la rédaction des règles de stablecoin. Le groupe, composé de Yellen, Gensler et du président de la Fed, Jerome Powell, s’attend à émettre des recommandations de stablecoin d’ici décembre.

Le processus du Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) comprend une étude détaillée, une évaluation des agences qui doivent réagir et comment, puis les incite à intervenir sur le marché.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.