Le Trésor américain dit que les pièces stables devraient être réglementées comme les banques

Le département du Trésor américain exhorte le Congrès à adopter une législation qui exigerait que les pièces stables soient émises par les banques soumises aux lois bancaires fédérales dans un nouveau rapport (.pdf) du Groupe de travail du président sur les marchés financiers, un panel dirigé par la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Le rapport recommande une législation qui protégerait contre les courses de pièces stables, répondrait aux préoccupations concernant les risques liés au système de paiement et répondrait aux préoccupations supplémentaires concernant le risque systémique et la concentration économique du pouvoir.

Un stablecoin est un type de crypto-monnaie généralement adossé à une monnaie fiduciaire comme le dollar américain ou l’euro, bien qu’il puisse également être adossé à un panier d’investissements ; la partie « stable » provient de la façon dont la pièce est arrimée à son support. Les Stablecoins sont principalement utilisés comme moyens de paiement et leur valeur ne fluctue pas énormément – ​​ou du moins, ils ne sont pas censés le faire. Le nouveau rapport indique que la capitalisation boursière des pièces stables les plus populaires a augmenté de plus de 500% au cours de la dernière année, pour atteindre 127 milliards de dollars.

« La croissance rapide des pièces stables augmente l’urgence de ce travail », a déclaré le département du Trésor dans un communiqué.

Dans le rapport, le groupe de travail expose certains des risques que, selon lui, les pièces stables pourraient présenter pour l’économie ou pour les investisseurs individuels en cryptographie. Un certain nombre de scénarios pourraient conduire à une « fugue » sur les pièces stables, où les détenteurs essaieraient de les racheter en masse parce qu’ils s’inquiétaient de la viabilité de la devise. Par exemple, si un émetteur de stablecoin n’a pas honoré une demande de rachat, ou si les utilisateurs ont perdu confiance dans la capacité de l’émetteur de stablecoin à les racheter, cela pourrait conduire à une fuite. « Les ruées pourraient se propager de manière contagieuse d’un stablecoin à un autre, ou à d’autres types d’institutions financières qui auraient un profil de risque similaire », indique le rapport, et pourraient présenter des risques pour le système financier dans son ensemble.

La solution? Seules les banques devraient émettre des pièces stables. De plus, toute personne fournissant des portefeuilles de crypto-monnaie de garde devrait être « soumise à une surveillance fédérale appropriée ». Ne pas agir mettrait beaucoup de personnes en danger, selon le rapport.

Si le Congrès n’agit pas, le groupe de travail a recommandé que le Conseil de surveillance de la stabilité financière du département du Trésor prenne des mesures pour désigner certaines activités de pièces stables comme des risques systémiques, ce qui pourrait les soumettre à un examen fédéral plus approfondi.

En octobre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a infligé une amende de 41 millions de dollars à l’émetteur du Tether stablecoin pour avoir fait des déclarations trompeuses entre juin 2016 et février 2019, affirmant à tort que ses stablecoins étaient entièrement adossés à des monnaies fiduciaires.