Le Trésor américain sanctionne la plate-forme cryptographique Suex pour son rôle présumé dans les transactions de ransomware

Le département du Trésor des États-Unis prévoit de pénaliser les échanges de crypto-monnaie qui aident aux attaques de ransomware. La première société sanctionnée serait la plate-forme de négociation basée en République tchèque – Suex.

Suex to Face Sanctions

Selon un rapport récent, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a allégué que Suex avait facilité des opérations impliquant “les produits illicites d’au moins huit variantes de ransomware”. En plus de cela, il a ajouté que 40% de l’historique des transactions connues de la bourse sont liés à des acteurs illégaux.

Adeyemo a révélé que sanctionner Suex pour son rôle présumé dans le blanchiment de rançons pour cyberattaques serait la première action de ce type de l’Office of Foreign Assets Control contre une plate-forme de négociation de crypto-monnaie. Il a estimé que les échanges de ce type “sont essentiels à la capacité des attaquants à extraire des profits”.

Wally Adeyemo, Source : Actualités américaines

À la suite de ce nouveau développement, Suex ne serait plus en mesure de faire affaire avec des entités américaines, car les Américains sont généralement interdits de traiter avec de telles sociétés sanctionnées.

Le département du Trésor américain a également annoncé de nouvelles directives sur les victimes et les entreprises liées qui devraient signaler les attaques de ransomware et « coopérer pleinement avec les forces de l’ordre dès que possible ». Il a souligné que le gouvernement américain est fermement opposé au paiement de cyber-rançons ou aux demandes d’extorsion.

A son tour, Anne Neuberger – Conseillère adjointe à la sécurité nationale – a comparé les entités qui se protègent contre la cybercriminalité aux conducteurs et aux personnes qui souscrivent une assurance pour leur habitation :

« Cela nous incite à conduire de manière plus sûre. Vous obtenez un certain nombre d’infractions de déménagement, votre assurance augmente. Faites des accidents, ça monte. De même, lorsque vous regardez notre assurance habitation, pour souscrire une assurance habitation, vous devez avoir un détecteur de fumée ou un système d’alarme.

Crypto pour lutter contre les attaques de ransomware

Les cyberattaques semblent être un problème croissant aux États-Unis. Selon le département du Trésor américain, les paiements de ransomwares ont totalisé plus de 400 millions de dollars rien qu’en 2020, soit plus de quatre fois celui de 2019.

En juin, l’un des plus grands producteurs de viande – JBS USA Holdings – a été victime du tristement célèbre groupe – REvil – qui a demandé 11 millions de dollars en bitcoins en rançon. La société a décidé de payer la demande après que le gang a violé sa sécurité en ligne et verrouillé des informations essentielles.

Peu de temps après, l’administration Biden a discuté d’une approche assez différente pour lutter contre des attaques similaires en traçant les actifs numériques envoyés aux pirates. À l’époque, Neuberger a confirmé que la Maison Blanche avait mis en place un groupe de travail sur les ransomwares. Elle a ajouté que sa mission serait d’entraver ces opérations malveillantes, de confronter et de retracer l’utilisation de crypto-monnaies dans les attaques et d’empêcher d’autres pays d’héberger des pirates.

