Le département du Trésor américain est sur le point de clarifier ce que signifie exactement «courtier» dans le but de faire rapport à l’Internal Revenue Service après que la disposition sur la crypto-taxe du projet de loi controversé sur les infrastructures bipartites de 1 000 milliards de dollars a été adoptée dans sa forme originale qui va trop loin pour couvrir les mineurs, les développeurs , les jalonneurs et les validateurs pour rapporter des informations sur les clients à l’IRS.

La provision fiscale est estimée à 28 milliards de dollars sur une décennie.

Le Trésor précisera que seules les sociétés de crypto-monnaie qu’il considère comme des courtiers devront se conformer aux exigences de déclaration proposées par l’IRS. Les développeurs, les mineurs et les fournisseurs de matériel et de logiciels ne seront pas couverts, tant qu’ils n’agissent pas en tant que courtiers, a rapporté Bloomberg citant un responsable du Trésor anonyme.

Au lieu d’accorder des exemptions générales, les directives du Trésor se concentreraient plutôt sur la façon dont les entreprises s’identifient. Que leurs activités soient qualifiées de courtier en vertu du code des impôts, a ajouté le responsable.

Les orientations qui pourraient répondre à certaines préoccupations de l’industrie de la cryptographie devraient être rendues publiques dès la semaine prochaine.

Comme nous l’avons signalé, deux amendements, puis un compromis ont été discutés pour empêcher ces partis de faire rapport uniquement pour un seul sénateur, Richard Shelby, afin de mettre fin à tout le développement. Le projet de loi original trop ambitieux a maintenant fait son chemin jusqu’à la Chambre, où la communauté crypto s’efforcera à nouveau d’avoir une définition claire d’un “courtier”.

Les nouvelles règles de déclaration, cependant, même si elles sont promulguées, n’entreront en vigueur qu’en 2023.

Nous ne pouvons pas simplement intégrer les nouvelles technologies dans des cadres politiques centenaires. Nous devons penser à partir des premiers principes, sinon chaque livestreamer dans le monde aurait eu besoin d’une licence de diffusion télévisée.https://t.co/X2aHkZGbX8 – Balaji Srinivasan (@balajis) 14 août 2021

Lors du vote du Sénat sur ces amendements, même la secrétaire au Trésor Janet Yellen leur a exprimé son soutien. Yellen a déclaré dans un communiqué,

«Je suis reconnaissant aux sénateurs Warner, Portman, Sinema, Toomey et Lummis d’avoir collaboré sur cet amendement pour clarifier les dispositions importantes de l’accord bipartite sur les infrastructures qui permettront de faire des progrès significatifs en matière d’évasion fiscale sur le marché des crypto-monnaies. Je remercie également le président Wyden pour son leadership et son engagement sur ces questions importantes.

Le soutien de Yellen à l’amendement est venu malgré sa tentative d’avoir plus de contrôle réglementaire sur l’industrie de la crypto-monnaie de 2 000 milliards de dollars.

Le mois dernier, elle a convoqué l’OCC, la FDIC et le groupe de travail du président (PWG) sur les marchés financiers pour évaluer les avantages potentiels des pièces stables tout en atténuant leurs risques.

Plus tôt cette année, elle a déclaré qu’elle n’était “pas fan” de la crypto, car beaucoup sont utilisées “principalement pour le financement illicite” et qu’elles doivent “réduire leur utilisation et s’assurer que la lutte contre le blanchiment d’argent ne se produit pas par ces canaux . “

L’IRS rédigeait déjà des règles dans ce sens, mais il souhaitait que le Congrès adopte cette législation afin de renforcer son autorité dans cet espace, afin d’éviter les litiges liés à l’industrie de la cryptographie. 2/x – Victoria Guida (@vtg2) 13 août 2021

Maintenant, le Trésor semble prendre des mesures pour apaiser certaines des préoccupations de l’industrie de la cryptographie.

Le responsable du Trésor a déclaré à Bloomberg que certaines de ces préoccupations étaient valables, mais qu’une grande partie du lobbying limitait l’autorité du département du Trésor à collecter des informations fiscales légitimes. Mais le département ne cherche pas à s’en prendre aux entreprises qui ne disposent pas de données de transaction, a ajouté le responsable.

Cela donnera plus de clarté sur la façon dont le Trésor appliquerait la définition d’un courtier aux entités qui transfèrent des actifs cryptographiques au nom d’une autre personne.

Ces derniers efforts des agences font également partie d’une poussée plus large du Trésor pour réprimer les fraudeurs fiscaux cryptographiques, car le commissaire de l’IRS, Chuck Rettig, a déclaré qu’il s’agissait d’un contributeur clé à l’écart croissant entre ce qui est dû en impôts et ce que l’IRS recueille réellement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.