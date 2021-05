Le Trésor américain veut que les transactions cryptographiques k soient déclarées; Susceptible de gagner en “ importance au cours de la prochaine décennie ”

Légal & Réglementation

Le Trésor américain veut que des transactions cryptographiques de 10 000 $ soient déclarées; Susceptible de gagner en “ importance au cours de la prochaine décennie ”

Le nouveau programme de conformité fiscale du plan américain pour les familles entrerait en vigueur en 2023, l’agence souhaite que les entreprises de cryptographie déclarent les transactions supérieures à 10000 USD. Tout comme ils signalent des transactions en espèces de plus de 10 000 $

Le Trésor américain s’en prend maintenant aux utilisateurs de crypto-monnaie. Dans le cadre de la proposition de l’administration Biden de renforcer la conformité fiscale, ceux qui effectuent des transferts d’au moins 10000 USD de crypto doivent être signalés à l’Internal Revenue Service.

“Comme pour les transactions en espèces, les entreprises qui reçoivent des actifs cryptographiques d’une juste valeur marchande de plus de 10 000 dollars seraient également signalées”, a déclaré le département du Trésor dans un rapport sur les propositions d’application de la loi publié jeudi.

Les transactions en espèces de plus de 10 000 $ sont déjà soumises aux exigences de déclaration de l’IRS.

Bien que les régulateurs n’aient pas encore fourni de directives claires concernant la réglementation du secteur de la cryptographie, ils sont tous prêts à tirer parti des gains massifs du secteur.

C’est en 2020 que l’IRS a inclus la crypto-monnaie sur le formulaire 1040, la déclaration de revenus des particuliers.

Le reporting complet est nécessaire «pour minimiser les incitations et l’opportunité de transférer les revenus hors du nouveau régime de reporting de l’information», a déclaré le Trésor.

Petite part à augmenter

Selon l’IRS, ceux qui se trouvent au sommet de la distribution des revenus évitent les impôts grâce à des stratégies sophistiquées telles que la délocalisation, la création de structures de partenariat complexes ou le transfert d’actifs imposables dans la crypto-économie.

En tant que tel, le régime de déclaration «couvrirait les institutions financières étrangères et les échanges et dépositaires d’actifs cryptographiques».

Et bien que la cryptographie ne représente qu’une petite part des transactions commerciales actuelles, le rapport indique que les transactions cryptographiques sont «susceptibles de gagner en importance au cours de la prochaine décennie».

Le nouveau régime de déclaration entrerait en vigueur en 2023 pour donner aux institutions financières le temps de se préparer aux nouvelles exigences, a déclaré le Trésor.

Les manchettes des médias qualifiant la proposition du Trésor d’aujourd’hui de “répression” de la cryptographie sont au-delà de l’idiot. Il s’agit d’une augmentation progressive du nombre de déclarations de transactions déposées par certaines entreprises à partir de 2023. Je m’y oppose pour des raisons politiques, mais au fur et à mesure, c’est une proposition plutôt docile. – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 20 mai 2021

Renforcer la conformité au paiement des taxes

Bitcoin a eu une semaine difficile. Chutant d’environ 54% de son ATH, il continue de couper et oscille maintenant autour de 41k $.

«Il y a eu une réaction excessive majeure», a déclaré Kristin Smith, directrice exécutive du groupe commercial Blockchain Association.

“Pour ceux d’entre nous qui pensent que nous devrions essayer de maintenir la cryptographie au même niveau que la façon dont l’argent est traité – c’est exactement ce que fait.”

Pour renforcer la conformité au paiement des impôts, l’administration du président Joe Biden appelle également les banques à déclarer les flux de comptes.

Dans l’ensemble, la mesure proposée par l’administration, qui va au-delà de la cryptographie, devrait générer 700 milliards de dollars de revenus supplémentaires sur une décennie.

Le département du Trésor avait déjà travaillé sur un projet de règlement exigeant que les courtiers rapportent des informations à l’IRS sur leurs clients et les ventes de crypto-monnaies qu’ils facilitent.

«La crypto-monnaie pose déjà un problème de détection important en facilitant les activités illégales au sens large, y compris l’évasion fiscale.»

Bitcoin BTC 41311,96 $ à 1,25% Ethereum ETH $ 2 720,27-6,38% Binance Coin BNB $ 383,52-5,78%

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.