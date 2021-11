Le Trésor approuvera ce lundi la modification de l’impôt sur les plus-values

05/11/21 à 14:53 CET

Le Ministère des Finances et de la Fonction Publique travaille pour essayer de conduire à Conseil des ministres Lundi la modification de la taxe sur Plus-value communale après l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

Cette modification, qui sera matérialisée de manière prévisible par un arrêté royal, vise à adapter la taxe à l’arrêté constitutionnel qui a annulé plusieurs points de son règlement.

La ministre des Finances, María Jesús Montero, a déjà avancé cette semaine qu’elle dirigerait le Conseil des ministres « un texte juridique pour corriger des éléments déclarés inconstitutionnels« dans le but de donner « la tranquillité d’esprit et la sécurité » aux contribuables et de garantir le financement des entités locales, qui sont celles qui perçoivent les ressources de cette taxe.

L’impôt sur la plus-value des terrains urbains, impôt local dite plus-value communale, taxe la réévaluation des biens immobiliers selon une méthodologie désormais considérée comme inconstitutionnelle.

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 26 octobre, a annulé plusieurs aspects de la taxe, considérant que le tribut devait toujours être payé indépendamment du fait qu’il y ait eu ou non une plus-value réelle et que la redevance à payer pouvait être excessive.

La Cour a précisé que le paiement rétroactif n’a pas pu être réclamé, sauf en cas de sinistre en cours.