Le « trésor » du Saint Graal des Templiers identifié au « labyrinthe de tunnels » au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Les Templiers étaient des “légendes de leur vivant”, selon un historien

Entre le XIIe et le XIIIe siècle, l’ordre militaire catholique figurait parmi les unités de combat les plus qualifiées de la période des croisades et gérait de grandes organisations économiques chrétiennes à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Leur soudaine réduction de puissance a inspiré la montée des légendes et les a vues au centre d’intenses recherches depuis, en particulier en ce qui concerne le Saint Graal. Mais l’historien et anthropologue David Adkins a affirmé de manière sensationnelle qu’il avait localisé l’emplacement de leur “trésor” – dans un labyrinthe de tunnels et de chambres sous Sinai Park House à Burton-on-Trent.

L’homme de 50 ans a mené des recherches qui ont révélé des liens entre la propriété des Midlands et les Templiers.

Il a déclaré : « Sinai House est probablement la maison la plus importante d’Angleterre.

“C’est un bâtiment impressionnant perché sur une colline surplombant la ville.

« Une structure à pans de bois, en ruine et en danger, cache des secrets d’importance internationale – et cache probablement la vérité derrière le Saint Graal lui-même.

Le Saint Graal a peut-être été localisé (Image: GETTY)

L’historien David Adkins dit qu’il a localisé le trésor (Image : BIRMINGHAM LIVE)

“Il y a un argument fort pour que le célèbre trésor des Templiers soit enterré quelque part sous la maison.”

Le chercheur respecté a déjà fait la une des journaux lorsqu’il a retrouvé un crâne vieux de 10 000 ans connu sous le nom de «Greta».

Il a proposé sa nouvelle théorie car Sinai House aurait été utilisé par les Chevaliers et son fondateur, Hugues de Payns, qui aurait des liens étroits avec le domaine environnant de Burton Abbey.

Les chercheurs ont déjà tenté d’explorer un passage secret dans le bâtiment classé grade 2 au 19ème siècle, mais ont été repoussés par les fumées et l’arche en pierre de la cave est restée murée depuis.

M. Adkins a déclaré à Birmingham Live: «Le premier indice majeur qui indique que la maison est le lieu de repos final du trésor des Templiers est, avec le recul, d’une évidence flagrante et nous crie presque dessus depuis les pages de l’histoire.

Le Saint Graal est discuté dans la Bible (Image : GETTY)

« Car peu de temps après le départ des Templiers de Jérusalem, l’abbaye a pris personnellement en charge la maison du Sinaï.

“La question est de savoir pourquoi ils en avaient besoin alors, ils n’en avaient jamais voulu au cours des 700 années précédentes, alors pourquoi à ce moment particulier de l’histoire ont-ils soudainement eu besoin de la maison ?

« C’est là que l’emplacement stratégique et géographique unique de la maison devient à la fois significatif et important.

“Sinai House se trouve sur un labyrinthe de tunnels naturels et de grottes. Un géologue m’a dit un jour qu’il y avait des cavernes aussi grandes que l’abbaye de Westminster sous la maison.”

M. Adkins dit que ce n’est pas le seul indice qui met le bâtiment en conflit.

Il y a apparemment un réseau de tunnels et de grottes sous Sinai House (Image : WIKI)

Il pense que l’emplacement central de Burton aurait séduit les Templiers comme moyen d’éloigner les éventuels envahisseurs de leur trésor.

Il a ajouté : « L’escarpement sur lequel il se trouve est le point le plus au sud créé par le recul du glacier de la dernière période glaciaire et l’érosion naturelle a contribué à créer sa géologie unique.

«En tant que telles, les grottes et les chambres naturelles auraient naturellement attiré les Templiers voulant cacher leur précieux trésor.

“En fait, il n’y avait pas de meilleur endroit en Angleterre pour cela et comme les Templiers étaient des constructeurs de tunnels naturels, ils auraient trouvé facile d’adapter les tunnels à leurs besoins.

« En 1307, des personnes puissantes et des gouvernements étrangers étaient naturellement désireux d’acquérir le trésor et tout site près de la côte aurait été considéré comme beaucoup trop vulnérable.

Sinai Park House et propriétaire Kate Murphy (Image: BIRMINGHAM LIVE)

« Le Sinai House au cœur de l’Angleterre ne posait pas ce problème – les Templiers savaient qu’une force d’invasion venue de l’étranger ne pourrait jamais atteindre le cœur de l’Angleterre.

“Donc, étant aussi loin de la côte que possible et en possession de l’une des abbayes les plus puissantes d’Angleterre, le choix des Templiers de Sinai House était basé à la fois sur des aspects pratiques et sur la logique.”

L’historien ajoute que les moines de l’abbaye de Burton étaient « notoirement non-conformistes et avaient peu d’allégeance au pape ou à Rome » dans ce qu’il dit être probablement un facteur « critique » dans leur choix.

Pendant des centaines d’années, l’attention s’est portée sur les premières occupations de l’ordre du Mont du Temple à Jérusalem et sur les reliques que les Templiers ont pu y trouver.

Certains pensent que l’ordre a peut-être déjà transporté le Saint Graal et l’Arche de l’Alliance, deux éléments essentiels des écritures bibliques, mais jamais trouvés.

L’Arche d’Alliance peut également y être cachée (Image: GETTY)

Mais l’historien Daniel Jones avait précédemment exclu toute possibilité de le découvrir.

Il a dit : « Si les Templiers avaient un trésor secret, il reste secret, mais je ne vois aucune raison particulière pour qu’ils en aient.

« Quant au Saint Graal, il y a un lien, mais c’est comme le lien entre James Bond Spectre et le MI6 – il existe dans la fantasy.

« C’est une très longue histoire de divertissement et l’une des plus réussies des 800 dernières années.

« Le Saint Graal était-il réel ? Non, bien sûr que non. C’était un trope, une idée littéraire. Nous ne devons pas le confondre avec la vérité.

« Je ne suis pas ici pour tuer le plaisir, mais notre travail consiste à présenter les faits du mieux que nous pouvons. Les Templiers ne sont pas amusants sans mythe, mais gardez simplement l’histoire et le mythe séparés.