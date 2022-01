Le Trésor inaugure les émissions 2022 avec une adjudication obligataire

01/05/2022 à 12:10 CET

le Trésor public a tenu la première vente aux enchères de l’année ce mercredi, dans lequel vous avez placé 5 680 millions d’euros d’obligations et obligations, dans le milieu de gamme attendu, et il l’a fait en maintenant le taux de trois ans négatif et en payant un peu plus la référence de 15 ans.

L’organisme dépendant du ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique donne ainsi le coup d’envoi des émissions de cette année, dans lesquelles espère attirer un financement net d’environ 75 000 millions d’euros et relancer les enchères d’obligations vertes.

le appétit des investisseurs pour les valeurs mobilières Dette publique Espagnols a continué en ce début de 2022, puisque la demande conjointe des quatre références mises aux enchères a largement dépassé les 9 400 millions, bien au-dessus de ce qui a finalement été adjugé sur les marchés.

Spécifique, le Trésor a placé 558 millions d’euros dans l’obligation à 10 ans liée à la inflación, en el rango medio estimado, frente a una demanda de 1.109 millones, y el interés marginal ofrecido se ha situado en el -1,695%, más negativo que el -1,376% de la emisión previa de la misma referencia, celebrada el pasado mes de juin.

Dans le caution à trois ans, 1 390 millions d’euros ont été octroyés, en deçà des plus de 2 900 millions demandés, et la rentabilité marginale a été placée à -0,383%, en l’occurrence moins négative que les -0,511% de l’adjudication du même papier en septembre dernier.

Le Trésor a également placé 1700,03 millions d’euros dans une obligation de 7 ans, contre des demandes de 2 817 millions d’euros, et l’intérêt marginal était de 0,129 %.

Enfin, dans les obligations à 15 ans, il a vendu 2 032,12 millions d’euros aux investisseurs, soit un peu moins que les 2 597 millions demandés, et a payé davantage aux investisseurs, offrant un rendement marginal de 1,047 %, contre 0,979 % de l’émission précédente célébrée. en juin de l’année dernière.

Après la vente aux enchères de mercredi, qui a été avancée d’un jour compte tenu de la fête des Rois qui est célébrée ce jeudi dans toute l’Espagne, Le Trésor reviendra sur les marchés le 11 janvier avec une nouvelle adjudication de bons à 6 et 12 mois.

Besoins de financement

Pour cette annee, les besoins nets de financement seront de l’ordre de 75 000 millions d’euros, en ligne avec la fin 2021, même si le programme complet sera annoncé, comme chaque année, au début de ce mois de janvier dans la présentation de la Stratégie de Financement du Trésor Public.

En septembre dernier, le Trésor a procédé à la première émission d’une obligation verte, avec laquelle il a placé 5 000 millions d’euros, pour aider à financer les engagements de l’Espagne en faveur de la transition écologique, un programme qui deviendra un « volet structurel » de la stratégie de financement du Trésor en 2022 et en les années à venir.

Selon les projections de la loi de finances générale de l’État (PGE) de 2022, une émission brute du Trésor public est attendue de 242 846 millions d’euros, ce qui représente une baisse de 9,8% par rapport à ce qui est estimé pour cette année.

Comme ces dernières années, la majeure partie des émissions brutes prévues sera concentrée en bons du Trésor et en obligations et obligations d’État.

Cependant, il convient de noter que en 2020 et 2021, les émissions du Trésor ont été complétées par des prêts de l’UE pour aider le chômage causé par la pandémie à travers le programme SURE (Soutien à l’atténuation des risques de chômage en cas d’urgence). L’Espagne a déjà reçu tous les prêts disponibles au titre de cet instrument, ce programme ne sera donc pas utilisé en 2022.

Cependant, le gouvernement précise que depuis 2021, l’Espagne reçoit un volume élevé de transferts du Fonds de l’UE pour faire face à la reconstruction après la pandémie dans le cadre du programme « Next Generation EU », aide qui sera utilisée pour le développement de diverses mesures incluses dans le plan de relance, de transformation et de résilience dans les années à venir, sans générer de nouvel endettement de l’État en raison de son caractère non remboursable.