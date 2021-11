Le Trésor s’emballe en octobre, ajoutant près d’un demi-billion de dette

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Après tout le drame, le gouvernement a finalement fait ce que tout le monde savait qui allait arriver… et a relevé le plafond de la dette. Le Trésor n’a pas perdu de temps et a ajouté 480 milliards de dollars dans la seconde moitié d’octobre.

Avec cette nouvelle dette enclenchée, si la Fed devait relever ses taux à 6 % pour lutter contre l’inflation, elle augmenterait les frais d’intérêt de 250 G$ en 6 mois et de près de 1 T en quelques années. C’est pourquoi la Fed doit dire à tout le monde que l’inflation est transitoire !

Non négociable se compose presque entièrement de la dette que le gouvernement doit à lui-même (par exemple, dette envers la sécurité sociale ou la retraite publique)

Figure : 1 variation mensuelle de la dette

Où est passé le nouvel argent ?

Le premier ordre du jour était de reconstituer les comptes de retraite du gouvernement qui sont sans vergogne pillés chaque fois que le Trésor recourt à des mesures extraordinaires. Cela peut être vu dans les deux barres vert clair ci-dessus en août et octobre.

La deuxième chose que le Trésor a faite a été de reconstituer son solde de trésorerie épuisé, comme indiqué ci-dessous. Le 14 octobre, le solde en espèces était aussi bas que 46,5 milliards de dollars et a depuis rebondi à 311 milliards de dollars. Il s’agit du solde de trésorerie le plus bas du Trésor depuis qu’il a atteint 32 milliards de dollars en septembre 2017.

Figure : 2 Solde de trésorerie du Trésor

Répartition détaillée de la dette

Le tableau ci-dessous présente le mois d’émission de dette le plus récent par rapport au mois précédent, ainsi que la moyenne des douze derniers mois (TTM). Plus d’historique est affiché sur la droite en comparant les 3 dernières périodes TTM (les 36 derniers mois). Quelques points clés à retenir :

Le Trésor a ajouté de la dette sur presque tous les instruments, à l’exception des billets à 1 à 3 ans et des obligations à 20 ans. L’émission de la dette était fortement concentrée sur les bons à court terme. C’est typique, car le Trésor lèvera d’importantes sommes d’argent sous forme de bons à court terme qui seront bien accueillis par le marché. Cette dette est ensuite lentement convertie en dette à long terme, comme il l’a fait plus tôt cette année. Cela se voit dans l’activité en septembre qui a vu les bons de moins de 6 mois diminuer de 340 milliards de dollars et être remplacés par des dettes émises sur toute la courbe. 1 à 3 ans est passé de 487 G$ à 714 G$ 3 à 7 ans a plus que triplé de 284 G$ à 890 G$ 7-10 ans a presque triplé de 122 G$ à 312 G$ Au total, 1 à 7 ans a ajouté 1,6 T $ contre 1 T pour 7-30 ans Cela met en évidence l’incapacité des Treasuries à vraiment verrouiller les taux à long terme

Les points ci-dessus et les données ci-dessous montrent que le Trésor remplace la dette à très court terme (<1 an), par une dette majoritairement à moyen terme de 1 à 7 ans. Cela réduit légèrement le risque de hausse des taux d'intérêt, mais seulement pour une courte période. Cependant, le Trésor semble s'éloigner de cette conversion dans les prochains mois. Il a récemment annoncé son intention de réduire les émissions de dette à moyen et long terme. Les futures crises de financement seront soutenues par l'émission de dette à court terme. Toute augmentation des dépenses budgétaires rétablira immédiatement le risque d'endettement à court terme que le Trésor a stratégiquement tenté de réduire au cours de l'année dernière.

