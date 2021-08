Le trésorier de Lake County Illinois accepte les contributions à la campagne dans plusieurs crypto-monnaies

Dans l’État du Midwest de l’Illinois, le trésorier du comté de Lake est devenu l’un des premiers candidats politiques à accepter la monnaie numérique, selon la publication locale.

Holly Kim, une démocrate candidate à la réélection l’année prochaine, a reçu un don de 3 $ en Litecoin (LTC), avec la promesse de plus à venir plus tard.

Kim accepte également la populaire pièce de monnaie, Dogecoin, qui a bondi de 4 717 % depuis le début de l’année et se négocie actuellement à 0,273 $.

Après avoir consulté le conseil électoral pour inclure une option pour les dons cryptographiques, Kim a commencé à accepter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et stablecoin DAI en plus de Dogecoin (DOGE) et Litecoin (LTC).

“Je pense que vous constaterez probablement que les passionnés de crypto soutiendront les candidatures de représentants du gouvernement qui voient le potentiel de la technologie blockchain comme quelque chose qui va de l’avant”, a déclaré Mark Tan, fondateur de la société de gestion d’investissement basée à Lake Forest T Capital Coin, qui a envoyé un fraction d’un seul LTC, pour tester le système de don fonctionne comme prévu. “(Les donateurs de crypto) sont plus solidaires et plus ouverts d’esprit”, a-t-il ajouté.

Le PDG de FTX, Sam Bankman Fried, a en fait apporté la deuxième plus grande contribution de 5,2 millions de dollars à la campagne Biden. Après la récente débâcle avec le projet de loi controversé sur les infrastructures contenant une disposition sur la taxe crypto au Sénat, la communauté crypto est davantage motivée à dépenser ses richesses pour soutenir les candidats politiques qui soutiennent l’industrie de la crypto.

Bien faire les choses

Le conseil électoral traite les dons de crypto comme des dons en nature d’actions d’entreprise au lieu d’espèces.

Kim, qui est également un adepte de la crypto, prévoit de conserver les dons dans l’attente d’une augmentation de leur valeur, et “si le pire devait arriver, nous pourrons toujours le convertir (en dollars)”, a-t-elle déclaré.

La valeur des actifs cryptographiques est établie en USD le jour où ils sont donnés dans le but de rester dans les limites des contributions à la campagne, a déclaré Matt Dietrich, porte-parole du Conseil des élections de l’État de l’Illinois.

Afin de faire des dons cryptographiques, le donateur doit fournir son nom, son adresse et sa profession, tout comme pour les contributions traditionnelles.

« Puisque nous sommes pionniers ici, je veux être sûr que nous sommes de bons ambassadeurs. » “Cela pourrait refléter la façon dont les dons cryptographiques seront reçus à l’avenir, nous voulons donc être sûrs de tout faire correctement.”

Le conseil électoral peut également enquêter s’il pense que les dons cryptographiques sont utilisés pour subvertir les exigences de déclaration, a déclaré Dietrich. Mais Kent Redfield, expert en financement de campagne et professeur émérite de sciences politiques à l’Université de l’Illinois à Springfield, a déclaré que les règles permettent déjà un niveau d’opacité. Les gens peuvent protéger leur identité en faisant un don à des organisations à but non lucratif, puis en contribuant aux comités d’action politique (PAC).

Une nouvelle frontière

En acceptant la crypto-monnaie pour les dons de campagne, Kim a déclaré que c’était un moyen de se connecter avec des personnes férus de technologie qui pourraient être novices en matière de dons politiques.

“Cela semble être la façon dont les gens veulent donner”, a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que c’est une nouvelle frontière.

Les dons de crypto sont autorisés par la Commission électorale fédérale depuis 2014, mais peu de politiciens en ont profité jusqu’à présent.

Il y a quelques mois en juin, le bras de campagne de la Maison républicaine aurait commencé à accepter des contributions en crypto en collaboration avec le processeur de paiement en crypto BitPay.

Andrew Yang, l’entrepreneur et candidat démocrate à la présidentielle, a en fait fait des monnaies numériques une partie importante de la campagne l’année dernière et a partagé ses plans pour faire de New York une plaque tournante pour le Bitcoin et les crypto-monnaies.

Aaron Merreighn, un candidat du Parti conservateur au poste de lieutenant-gouverneur, pourrait être le premier de l’Illinois à recevoir une contribution Bitcoin en 2018, qui n’a jamais été dépensée et a été retournée au donateur à la fin de la campagne, a déclaré Rick Crosley, un comté de DuPage. consultant politique basé qui était le trésorier de cette campagne et pense que la crypto présente plusieurs avantages qui la feront entrer dans le courant politique.

« La rapidité et l’efficacité de cet instrument financier permettront à un candidat d’en faire beaucoup plus.

AnTy est impliqué à temps plein dans l'espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l'ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l'industrie.