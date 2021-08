Le tribunal annule les souhaits des parents concernant l’enfant mourant 10z viral

(artiste/.)

Une histoire tragique prend une mauvaise tournure.

Au moment où vous lirez cette chronique, Alta Fixsler pourrait ne plus être avec nous. Alta est une fillette de deux ans gravement handicapée. Elle a été mise sous ventilateur dès sa naissance prématurée, après n’avoir montré aucun signe de vie et avoir été réanimée par des médecins. Bien que ses parents s’y opposent, le Royal Manchester Children’s Hospital a maintenant décidé que son temps était écoulé. Et les parents sont à court d’options de personnes à qui faire appel.

La famille Fixsler est composée de juifs hassidiques de citoyenneté israélienne et ils veulent l’amener en Israël, où les médecins sont prêts à jeter un coup d’œil et à voir s’ils peuvent faire quelque chose pour elle. Un organisme de bienfaisance a offert à la famille un vol gratuit en avion où qu’ils veuillent l’emmener – il y a aussi un visa pour qu’elle vienne aux États-Unis. (Son père est également citoyen américain.) Ni la Haute Cour britannique ni la Cour d’appel européenne n’aideront sa mère et son père à faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider. Elle ne devrait pas vivre longtemps. Alistair MacDonald, un juge à la Haute Cour, est allé jusqu’à dire qu’Alta n’a aucun droit à la liberté religieuse parce que nous ne savons pas qu’Alta partagerait les valeurs de sa famille. Alta Fixsler a deux ans ! Les parents prennent ce genre de décisions pour leurs enfants. Ou du moins c’est comme ça que ça devrait être.

L’hôpital pour enfants de Manchester dit qu’Alta souffre constamment, mais ses parents le contestent. Un juge de la Haute Cour a rejeté l’opinion et les observations de ses parents et de leur rabbin, arguant qu’aucun d’entre eux n’était « médicalement qualifié », et a écrit que les parents étaient, « inévitablement, dans ces circonstances très difficiles, soumis à la voix flatteuse d’espoir.” Il a écrit que « Alta a et continuera d’avoir une conscience minimale ou nulle de ses relations familiales et sociales, une capacité minimale ou aucune capacité à répondre aux stimuli externes afin de se réconforter ou de profiter de ceux qui l’aiment ou du monde qui l’entoure et s’engagent. dans l’élargissement de la connaissance de son monde. Il a ajouté que “la poursuite du traitement de maintien en vie limitera Alta à rester en vie pour le reste de sa vie dans une chambre d’hôpital sans fenêtres, sa vie soutenue par des machines dans un monde avec lequel elle ne peut pas percevoir ou se connecter de manière significative”. Les médecins et les juges devraient-ils déterminer ce qui donne un sens à une vie ? Faut-il priver les parents de leur droit de s’occuper de leur enfant ?

Le juge MacDonald a déclaré,

Le caractère sacré de la vie d’Alta n’est pas, dans le contexte des lois laïques que ce tribunal doit appliquer, absolue. Elle peut, sur la base des faits d’un cas individuel, céder la place à des facteurs compensatoires. Bref, la présomption en faveur de tout mettre en œuvre pour préserver la vie, bien que forte, est également réfutable. Qu’il en soit ainsi reconnaît que la vie ne peut pas être, et en fait ne doit pas être préservée à tout prix.

En entendant une tentative d’appel de la décision initiale, le tribunal a également refusé d’autoriser Alta à être libérée de sa prison de l’hôpital et de ne plus recevoir de réanimation en Israël, car il n’y aurait « aucun avantage médical ». Le tribunal a expliqué qu’il “reconnu que cela lui permettrait de passer ses derniers jours avec sa famille, que sa mort et son enterrement seraient conformes à leurs croyances religieuses, que sa tombe serait en Israël et que, du point de vue de la loi juive, il y aurait un avantages pour elle de mettre fin à ses jours dans ce pays. Ceux-ci, cependant, sont “nécessairement des préoccupations d’adultes”. « Bien qu’il ne soit pas spirituellement optimal, il est possible de transférer Alta pour un enterrement en Israël après sa mort dans cette juridiction. »

En rejetant l’appel, le tribunal a encore insulté leurs parents et l’idée qu’ils ont le droit d’être parents d’Alta : Israël, et que, malgré l’assurance des parents qu’ils respecteraient la décision du tribunal, il ne serait pas surprenant que cette décision « soit dépassée par l’appel des sirènes des amis et de la famille ». « Comment les amis et la famille osent-ils aider les parents à prendre des décisions concernant leur enfant qui souffre ?

Cette affaire est tragique et cruelle. Il ne semble pas y avoir de bonnes réponses. Mais la Grande-Bretagne semble déterminée à voir cet enfant mourir à l’intérieur de ses frontières, selon son calendrier. Ils ont la meilleure des intentions : soulager la souffrance. Mais les médecins ne sont pas Dieu. Les tribunaux ne le sont pas non plus. Et même si je suis certainement d’accord pour dire qu’il y a des moments où les soins palliatifs sont parfaitement appropriés et humains, la façon dont tout cela se passe est effrayante. Le temporel n’est pas tout, et nous devrions tous pouvoir convenir que le soin spirituel d’un enfant est tout à fait dans les droits des parents.

Si vous êtes un priant, gardez les Fixslers, tous, dans vos prières. Des cas extrêmes comme celui-ci exposent notre dangereuse sécularisation qui déshumanise. S’il existe un moyen d’aggraver une situation difficile, la Grande-Bretagne a insisté pour que la famille Fixsler souffre.

