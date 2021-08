Le tribunal autorise le retour des actifs confisqués de Nirav Modi d’une valeur de Rs 440 crore à la PNB

in

Nirav Modi est actuellement détenu dans une prison britannique et lutte contre l’extradition vers l’Inde. (./image de fichier)

Un tribunal spécial a autorisé la « restauration » des propriétés d’une valeur de Rs 440 crore du bijoutier fugitif Nirav Modi, confisquées par la Direction de l’exécution (ED), à la Punjab National Bank (PNB).

Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi sont accusés d’avoir commis une escroquerie de 14 000 crores de roupies en obtenant frauduleusement des facilités de crédit auprès de la PNB, une banque du secteur public.

L’ordonnance a été rendue par VC Barde, juge spécial chargé de la prévention du blanchiment d’argent, la semaine dernière. La commande détaillée est devenue disponible jeudi.

La PNB avait déposé en juillet 2021 plusieurs demandes de libération des propriétés hypothéquées auprès de la banque sur les facilités de crédit accordées aux deux sociétés de Nirav Modi, Firestar Diamond International Private Ltd (FDIPL) et Firestar International (FIL).

Les demandes ont été déposées par PNB en tant que demandeur individuel et également en tant que chef de file du consortium PNB et mandataire du consortium UBI. Le tribunal a accueilli deux demandes de libération des propriétés de FIL d’une valeur de 108,3 crores de Rs et de celles de FDIPL d’une valeur de 331,6 crores de Rs.

« La perte quantifiable des demandeurs (banques) a été reconnue par le DRT (Debt Recovery Tribunal) qui a rendu des jugements en leur faveur », a noté le tribunal.

Au cours de son enquête, l’ED a rattaché plusieurs propriétés appartenant à Nirav Modi par le biais de membres de sa famille et de ces sociétés. Plusieurs des propriétés ont été confisquées après qu’il a été déclaré “délinquant économique fugitif” en décembre 2019.

La banque et le consortium de prêteurs s’étaient opposés à la confiscation, car les propriétés avaient été hypothéquées avec eux lorsque Modi et Choksi ont fait usage de lettres d’engagement (LOU).

Le tribunal a également ordonné à la PNB de s’engager à restituer les propriétés ou leur valeur si cela était demandé à l’avenir.

Nirav Modi et Choksi ainsi que certains responsables bancaires sont accusés d’avoir trompé la Punjab National Bank de Rs 14 000 crore en obtenant frauduleusement des LoU. Les lettres d’intention sont émises comme garantie pour le demandeur de solliciter des prêts auprès de banques indiennes à l’étranger.

Nirav Modi est actuellement détenu dans une prison britannique et lutte contre l’extradition vers l’Inde.

