Le tribunal confirme le licenciement des officiers du LAPD qui ont joué à Pokémon Go pendant le hold-up

Une cour d’appel de Californie a statué que deux policiers de Los Angeles avaient été correctement licenciés pour avoir joué à Pokémon Go au lieu de répondre à un vol.

Le tribunal a statué vendredi que le LAPD était justifié de licencier Louis Lozano et Eric Mitchell pour faute en 2017, a rapporté lundi le Sacramento Bee.

Le 15 avril 2017, un système vidéo dans leur voiture de patrouille a capturé les agents discutant de la façon d’attraper un Ronflex et essayant de capturer le rare Togetic dans le jeu tout en ignorant un rapport de plusieurs personnes qui étaient en train de voler un Macy’s dans le région de Crenshaw, selon la décision.

Un capitaine de police arrivé sur les lieux a vu une autre voiture de patrouille garée à proximité et s’est demandé pourquoi les policiers n’avaient pas répondu et y a répondu lui-même, selon des documents judiciaires.

Les officiers ont affirmé qu’ils n’avaient pas entendu la demande radio de sauvegarde, mais sur les enregistrements de la voiture de patrouille, ils ont été entendus en train de discuter de l’opportunité de répondre et Lozano a pu être entendu dire: « Ah, merde », selon les documents du tribunal.

Les officiers sont ensuite entendus pendant les 20 minutes suivantes discuter du jeu de téléphone portable à réalité augmentée Pokémon basé sur GPS et se rendre à divers endroits pour « capturer » des créatures virtuelles, selon les documents.

Ils ont été licenciés après qu’un conseil des droits de la police a statué à l’unanimité que les deux policiers avaient commis une faute « non professionnelle et embarrassante » et violé la confiance du public.

Les agents ont demandé à un tribunal d’annuler leurs licenciements, arguant entre autres que les enregistrements de leurs conversations privées avaient été abusivement utilisés comme preuve mais le juge de la Cour supérieure a rejeté leur requête. La cour d’appel a confirmé cette décision.