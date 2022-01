Le tribunal d’appel des valeurs mobilières annule l’amende de Rs 6 cr de Sebi sur NSE

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) avait imposé en octobre 2020 une amende de 6 crores de roupies à NSE pour avoir prétendument investi dans six sociétés non liées ou non accessoires aux activités boursières.

Le tribunal d’appel des valeurs mobilières (SAT) a annulé une ordonnance de Sebi qui avait imposé une amende de 6 crores de roupies à la NSE pour avoir prétendument investi dans des entreprises non liées aux activités boursières. Rejetant l’ordonnance Sebi, le tribunal a déclaré que tous les investissements avaient été effectués par NSE avant l’application des normes relatives aux contrats de valeurs mobilières (réglementation) (bourses et sociétés de compensation) ou SECC en 2018. Il a en outre déclaré que la Bourse nationale (NSE) n’avait pas commettre toute violation des règles.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) avait imposé en octobre 2020 une amende de 6 crores de roupies à NSE pour avoir prétendument investi dans six sociétés non liées ou non accessoires aux activités boursières. Les six entités étaient — CAMS, Power Exchange India Ltd (PXIL), NSEIT Ltd, NSDL E-Governance Infrastructure Ltd (NEIL), Market Simplified India Ltd (MSIL) et Receivables Exchange of India Ltd (RXIL). Par de tels actes, Sebi a allégué que NSE avait violé les dispositions des normes SECC. Suite à l’ordonnance de Sebi, l’échange a approché le tribunal au motif que les règlements SECC, 2012 ne peuvent pas être appliqués rétrospectivement.

Selon l’ordonnance du tribunal rendue le 4 janvier, certains des investissements ont été réalisés par la bourse en 1999, 2008, 2011, 2012 et 2016. Les règlements SECC 2012, entrés en vigueur le 20 juin 2012, ont été abrogés et remplacés par les Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 le 3 octobre 2018. Le SECC Regulations, 2018 contenait également une disposition similaire, qui prévoyait qu’une bourse ne doit exercer aucune activité, qu’elle implique le déploiement de fonds ou autrement, sans l’approbation préalable de Sebi. Le tribunal a déclaré que tous les investissements avaient été effectués par l’appelant (NSE) avant le 3 octobre 2018, c’est-à-dire avant l’application des règlements SECC de 2018. « Les règlements SECC de 2018 sont de nature prospective et non rétrospective. Le règlement 38 (2) ne s’appliquera qu’à compter du 3 octobre 2018 pour toute activité exercée par l’appelant qui nécessite l’approbation préalable du Conseil (Sebi) », a-t-il déclaré.

Avant juin 2012, quatre investissements avaient déjà été réalisés qui ont ensuite été transférés en 2013 à une filiale de la requérante, a-t-il ajouté. Il était loisible à Sebi d’engager une procédure en vertu du Règlement SECC de 2012 pour violation des normes, le cas échéant, mais aucune procédure de ce type n’a été engagée jusqu’à la date à laquelle le Règlement SECC de 2012 a été abrogé le 3 octobre 2018. Ainsi, le Règlement SECC de 2012 est ne s’applique pas au cas de l’appelant, a noté le tribunal. En effet, un avis de justification a été délivré à la bourse par Sebi en juillet 2020 en la matière. « Le règlement SECC de 2012 n’était pas applicable et aucune violation n’a été commise par l’appelant du règlement SECC de 2018 puisque les investissements ont été réalisés avant le 3 octobre 2018 », a-t-il ajouté. En conséquence, le tribunal a annulé l’ordonnance rendue par Sebi. Plus tôt en décembre 2020, la SAT avait suspendu la pénalité de 6 crores de Rs imposée par Sebi dans cette affaire.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.