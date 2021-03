Le tribunal de Fuenlabrada appelle Javier Tebas à témoigner

25/03/2021 à 22:11 CET

Le tribunal d’instruction numéro 6 de Fuenlabrada a convoqué le président de LaLiga, Javier Tebas, pour témoigner après la plainte déposée par Alberto García de Prádena, dans l’enquête sur l’acquisition de Fuenlabrada par son président Jonathan Praena.

Dans l’ordonnance du juge, la plainte de García de Prádena et Grupo Prádena Gestiones e Inversiones inmobiliarias SL est admise et reçoit une déclaration en tant qu’investigés / accusés Javier Tebas Llanas, avocat CF Fuenlabrada, Javier Tebas Medrano, président de LaLiga, et Jonathan Praena.

La plainte déposée par Prádena et son groupe est produite « pour un crime présumé de détournement et de fraude » dans l’achat de CF Fuenlabrada.