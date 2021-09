Bitfinex

Le tribunal de New York rejette la moitié des réclamations « sans fondement » des demandeurs du recours collectif contre Tether et Bitfinex

AnTy30 septembre 2021

Cette semaine, la juge Katherine Polk Failla a rejeté la moitié des réclamations des demandeurs du recours collectif déposées il y a environ deux ans contre l’échange de crypto-monnaie Bitfinex et la société sœur Tether, un émetteur stable de pièces USDT.

Le juge du tribunal de district américain du district sud de New York a rendu un avis de 127 pages concernant le rejet de la plainte qui incluait également des réclamations RICO, ont déclaré Bitfenix et Tether mercredi.

Quant aux réclamations restantes, le tribunal a soulevé des questions importantes, les rendant « sans fondement ».

Bitfinex a dit,

“Avec la moitié de leur affaire maintenant rejetée, leur principal expert démystifié et leur principal cabinet d’avocats impliqué dans sa propre guerre interne – avec ses partenaires et anciens partenaires échangeant des allégations de fraude et de violations de l’éthique – cette affaire est vouée à l’échec.”

Il a en outre déclaré qu’ils ne régleraient pas non plus le reste des réclamations “sans fondement”, car le litige expose l’affaire à une “tentative maladroite de spoliation d’argent, qui nuit imprudemment à l’ensemble de l’écosystème de la crypto-monnaie”.

Dans d’autres nouvelles, jeudi, la bourse a interrompu la négociation pendant plus de deux heures avec la lecture de sa page d’état, “enquêtant sur les problèmes avec la plate-forme”. L’incident est désormais résolu après l’intervention de l’entreprise.

Le traitement de plus de 715 millions de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures fait de Bitfinex le neuvième plus grand échange crypto au monde, selon CoinGecko.

Le fiasco des frais

Plus tôt cette semaine, Bitfinex a payé par erreur 23,7 millions de dollars de frais pour l’envoi de 100 000 $. La transaction a été effectuée à l’aide d’un portefeuille matériel de DeversiFi, un échange non dépositaire qui a été créé à partir de Bitfinex il y a environ deux ans.

Alors que, comme nous l’avons signalé, le mineur a rendu 22,1 millions de dollars, DeversiFi a noté dans son post mortem que cela était dû à des problèmes sous-jacents dans la bibliothèque EthereumJS coïncidant avec les modifications des frais de gaz associées à la mise à niveau EIP-1559 dans certaines transactions.

Combiné au fait que le portefeuille matériel Ledger affichait les frais de manière illisible,

“Seuls les portefeuilles avec une très grande quantité de fonds seraient impactés, tous les autres utilisateurs verraient une transaction échouée.”

DeversiFi a proposé au mineur de conserver 50 ETH comme frais de retour. Quant à s’assurer que cela ne se reproduise plus, la plate-forme travaille avec la communauté Ethereum et Ledger pour corriger les problèmes qui pourraient avoir contribué à cet événement.

« Sur notre plate-forme, nous mettrons en œuvre des mesures défensives plus strictes lors de l’interfaçage avec des bibliothèques externes, en examinant la façon dont nous traitons les transactions ayant échoué et en appliquant également une valeur plafond pour tous les frais de transaction maximum en tant que protection supplémentaire. »

