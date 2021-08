Le tribunal de presse des médecins de Britney Spears va retirer le père Jamie de la tutelle

Jodi Montgomery, la conservatrice qui supervise les soins personnels de Britney Spears, a déclaré que les médecins de la chanteuse pensaient également que son père, Jamie Spears, devrait être démis de ses fonctions de conservateur de sa succession. Montgomery a déposé de nouveaux documents judiciaires jeudi, quelques jours après que le nouvel avocat de Spears, Matt Rosengart, a déposé des documents demandant officiellement à la juge Brenda Penny de remplacer Jamie par l’expert-comptable Jason Rubin. Montgomery est devenu l’un des conservateurs de Spears en 2019, 11 ans après le début de la tutelle.

Dans les nouveaux documents, Montgomery a écrit qu’il était dans l’intérêt de Spears que Jamie soit remplacé, rapporte TMZ. L’équipe médicale de Spears pense également que Jamie devrait être retiré. “Parce que la préoccupation primordiale de cette tutelle est de faire ce qui est dans le meilleur intérêt du conservateur [Spears]”, Montgomery “se joint par la présente à Conservatee dans la pétition de suppression”, lit le document, obtenu par Radar Online. Montgomery exprime également son soutien à Rubin pour devenir le conservateur du domaine parce qu’il est “éminemment qualifié” et “comprend ses devoirs et obligations envers agir dans le meilleur intérêt de” Spears.

La motion de Montgomery note plus tard que “l’équipe médicale de Spears convient qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt” de Spears que Jamie reste en tant que conservateur du domaine de Spears. Le juge n’a pas statué sur la requête.

Alors que Spears a accusé son père d’avoir abusé de son poste de conservateur supervisant ses finances, elle aurait été satisfaite du travail de Montgomery. “Britney va bien. Elle est ravie de voir comment tout va de l’avant. Elle est heureuse que Jodi repousse les affirmations de Jamie”, a déclaré une source proche de la famille Spears à PEOPLE le 12 juillet. “Elle a l’impression que Jodi est très favorable.”

L’avocate de Montgomery, Lauriann Wright, a également déclaré à Entertainment Tonight plus tôt ce mois-ci que Spears lui avait demandé de “continuer à servir” dans son rôle de conservatrice de sa personne, à la suite du témoignage explosif de Spears sur son père le 23 juin. Montgomery n’a “pas l’intention de démissionnez », a déclaré Wright, ajoutant que Montgomery « continue de soutenir fermement Mme Spears de toutes les manières possibles dans le cadre de ses fonctions de conservatrice de la personne ». Dans une autre déclaration, Wright a déclaré que “le souhait personnel sincère de Montgomery que Britney continue de faire des progrès significatifs dans son bien-être afin que sa tutelle de la personne puisse prendre fin”.

D’autres documents juridiques qui ont fait surface cette semaine allèguent que Jamie a profité financièrement de sa fille tout en supervisant sa succession. Rosengart a affirmé que Jamie n’était pas bien équipé pour gérer les finances de Spears, notant que la famille Spears “a eu des difficultés financières sous sa direction et a déposé son bilan en 1998”, selon des documents obtenus par TMZ. Rosengart a déclaré que la valeur nette personnelle de Spears était “choquante au plus bas”, malgré ses résidences et ses tournées réussies à Las Vegas. Dans les documents, Rosengart a décrit la relation de Spears avec Jamie comme “venimeuse”, ce qui “altère la santé mentale de Mme Spears, son bien-être et sa capacité à poursuivre et à poursuivre sa carrière extraordinaire”.