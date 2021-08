Actualités Bitcoin

Le tribunal de Shanghai reconnaît Bitcoin comme propriété virtuelle

Le tribunal de district de Minhang à Shanghai a déclaré que Bitcoin était une propriété virtuelle protégée par la loi chinoise.

Ce n’est pas la première fois que le tribunal décide que les actifs de crypto-monnaie doivent être protégés au regard de la réglementation chinoise sur la propriété immobilière.

En 2019, dans la décision d’un litige impliquant Bitcoin, le tribunal Internet de Hangzhou a reconnu que l’actif de crypto-monnaie avait une propriété virtuelle et qu’il devait être protégé conformément à la réglementation chinoise. Avant cela, en 2018, la Commission d’arbitrage de Shenzhen a également statué de même.

Selon le tribunal, la crypto-monnaie répond à l’exigence de propriété virtuelle car elle est précieuse, rare, échangeable et jetable.

Cette fois, le procès impliquait un plaignant qui avait acheté des machines d’extraction de Bitcoin au défendeur via Internet. Mais avec la répression de l’extraction de crypto-monnaie par la Banque populaire de Chine (PBOC), le plaignant a estimé que la transaction était illégale. Le demandeur a alors demandé un remboursement en affirmant que le contrat était invalide.

Mais le tribunal a jugé que Bitcoin avait les attributs d’une marchandise virtuelle, donc le contrat de vente et d’achat était valide, et le tribunal a rejeté la demande du demandeur.

