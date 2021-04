Le tribunal de Varanasi permet à l’ASI d’effectuer une enquête sur la mosquée Gyanvapi près du temple de Kashi Vishwanath

Le plaidoyer déclare que l’empereur moghol Aurangzeb avait fait tomber une partie du temple de Kashi Vishwanath pour y construire la mosquée Gyanvyapi en 1669.

Temple Kashi Vishwanath, mosquée Gyanvapi: Jeudi, un tribunal de Varanasi a autorisé une enquête archéologique dans la mosquée Gyanvapi attenante au temple Kashi Vishwanath, a rapporté le site Web juridique Bar & Bench. L’enquête sera menée par une équipe de l’Archaeological Survey of India (ASI) et toutes les dépenses liées à l’enquête seront à la charge du gouvernement.

La direction du tribunal est venue sur un plaidoyer exigeant la restauration du terrain sur lequel se trouve la mosquée aux hindous. Le plaidoyer déclare que l’empereur moghol Aurangzeb avait fait tomber une partie du temple de Kashi Vishwanath pour y construire la mosquée Gyanvapi en 1669. Il indique également qu’Aurangzeb avait ordonné la démolition d’écoles et de temples à la suite de laquelle le temple de Vishwanath a également été démoli. Par conséquent, la construction de la mosquée ici est illégale.

Selon le rapport, le pétitionnaire dans son plaidoyer déclare qu’au milieu du pays de Gyanvapi, il existe depuis avant la période puranique un Swambhu Jyothirlinga de Lord Shiva, populairement connu sous le nom de Lord Visheshwar. Et un très vieux temple de Lord Visheshwar existait bien avant l’avènement de la domination musulmane en Inde.

«… Et la terre appartenant audit temple fait partie et en partie dudit temple du Seigneur Visheshwar… ledit temple a été construit par le roi Vikramaditya il y a environ 2050 ans et y a dûment consacré les idoles du Seigneur Vishweshwar. Il est également révélé qu’en raison de l’antipathie religieuse, il a été abrogé en partie à plusieurs reprises dans les règles musulmanes du pays », lit-on dans la plainte selon Bar & Bench.

Le comité de gestion de la mosquée Gyanvapi s’était opposé à l’appel. Mais la division principale du juge civil du tribunal a permis à l’ASI de mener une enquête sur le lieu.

