Le tribunal déclare qu’un homme a utilisé son épouse comme « épouse à l’étranger » et a accordé le divorce

Un mariage où il n’y a ni partage d’émotions, ni de rêves, de joies, de peines, de souvenirs (heureux ou tristes), n’est qu’un lien juridique, a déclaré le tribunal.

La Haute Cour de Delhi a dissous un mariage pour cause de cruauté mentale tout en observant qu’un mariage sans sentiments n’est qu’un lien juridique. Le tribunal a déclaré que le mari traitait son épouse comme sa «femme d’outre-mer» et l’utilisait comme compagne temporaire chaque fois qu’il revenait du Canada en Inde. La Haute Cour a déclaré que le maintien d’un tel lien matrimonial est suffisant pour causer une immense cruauté mentale à l’épouse. Il a également déclaré que le fait de garder le mari et la femme liés légalement les priverait de vivre une vie complète.

L’épouse avait saisi la Haute Cour contre une ordonnance du tribunal de la famille qui rejetait la demande de divorce de la femme déposée en vertu de l’article 13 (1) (ia) de la loi sur le mariage hindou de 1955. Le couple s’est marié en 2010. L’épouse a allégué que son mari avait lui a révélé une date de naissance erronée qui n’a été révélée qu’au moment du mariage. Elle a également affirmé que pendant que l’homme était parti pour le Canada après leur lune de miel, il était venu la rencontrer pendant un jour ou deux en 2011, 2012 et 2014, mais qu’il avait été violent physiquement, mentalement et sexuellement envers elle lors de ces visites. Le mari a cependant nié toutes les allégations et accusé la famille de sa femme de faire pression sur elle.

Après avoir entendu les deux parties, la Haute Cour a déclaré que l’objectif du mariage est de réunir deux âmes et de commencer un voyage appelé la vie. « Ils partagent des expériences, des sourires, des peines, des réalisations et des luttes. Ils s’élèvent et se soutiennent dans toutes les situations grâce à leur présence émotionnelle, mentale et physique. Au cours de ce voyage de la vie, ils créent des liens personnels, sociaux et spirituels, des souvenirs éternels, des projets d’avenir, à travers lesquels ils coexistent dans la société », a déclaré le tribunal.

Il a en outre ajouté: «Un aspect essentiel du mariage est d’être présent dans la vie de chacun, physiquement et émotionnellement. Cela ne veut pas dire que chaque mariage, où le couple reste séparé l’un de l’autre pour le travail ou d’autres obligations consensuellement, est rompu. Cependant, un mariage où il n’y a ni partage d’émotions, ni de rêves, de joies, de peines, de souvenirs (heureux ou tristes), n’est qu’un lien juridique.

Le tribunal a également observé que les parties n’ont vécu ensemble que quelques jours depuis le début de leur mariage lorsque l’intimé (le mari) est revenu du Canada en vacances et qu’il n’y a ni foyer matrimonial, ni possibilité d’en avoir un.

« Il semble que l’intimé ait traité l’appelant comme son épouse à l’étranger, uniquement pour l’utiliser comme compagne temporaire et pour avoir quelqu’un pour le servir lorsqu’il est venu en Inde pour de courtes visites après des interruptions annuelles », a déclaré la Cour.

