Le tribunal des pétitions de Thomas Markle verra les enfants de Meghan Markle et du prince Harry

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, n’a pas encore rencontré ses petits-enfants séparés, les enfants de Meghan et du prince Harry – quelque chose qu’il dit vouloir changer. Thomas Markle, 77 ans, a déclaré à Fox News qu’il “allait demander aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche”.

Il a ensuite pesé sur la décision de Meghan et Harry de se distancier de la famille royale, affirmant qu’il espérait que la reine Elizabeth II ne “punira” pas Archie, 2 ans, et Lili, 1 mois, pour leurs parents ” mauvais comportement.” Thomas Markle a déclaré: “Archie et Lili sont de jeunes enfants. Ils ne font pas de politique. Ce ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu. Et ils sont également royaux et ont les mêmes droits que n’importe quel autre royal. “

La sortie de Meghan et Harry de la famille royale a commencé en janvier 2020 lorsqu’ils ont annoncé qu’ils allaient prendre du recul en tant que membres de la famille royale, et a été rendu permanent plus tôt cette année. Après leur déménagement d’Angleterre en Californie, le couple s’est assis pour une interview révélatrice avec Oprah Winfrey. Dans ce document, Meghan a parlé de sa relation avec son père.

« Je pleure beaucoup. Je veux dire, j’ai perdu mon père. J’ai perdu un bébé », a déclaré l’ancienne de Suits, faisant référence à sa fausse couche. « J’ai failli perdre mon nom. Je veux dire, il y a la perte d’identité. Mais je suis toujours debout, et mon espoir pour les gens à emporter est de savoir qu’il y a un autre côté.

Elle a même évoqué le manque de Thomas Markle et le mariage de Harry en 2018 après avoir été surpris en train de mettre en scène des photos de paparazzi. «Il y avait une telle obsession pour tout dans mon monde, y compris pour retrouver mes parents. Et j’ai fait tout ce que j’ai pu pour les protéger tous les deux dans cette frénésie médiatique », a-t-elle déclaré. «Mais pendant plus d’un an, les tabloïds britanniques ont essayé de retrouver mon père, offrant aux gens tant d’argent pour essayer de trouver son adresse. Une fois qu’ils l’ont fait, je me souviens qu’on m’a dit qu’il y avait un gros titre du genre : « Nous l’avons trouvé ! ou « Nous l’avons ! »

Lorsque Winfrey lui a demandé si elle ressentait un sentiment de trahison face à la situation, elle a dit qu’elle était plus au courant qu’il avait menti quand elle et Harry l’avaient confronté eux-mêmes. « Nous avons appelé mon père et je lui ai demandé, et il m’a répondu : ‘Non, absolument pas.’ J’ai dit, vous savez, l’institution n’est jamais intervenue pour quoi que ce soit pour nous, mais ils peuvent essayer d’entrer et de tuer cette histoire. Mais s’ils le font une fois, nous ne pourrons pas un jour utiliser ce même levier pour protéger nos enfants. J’ai dit : ‘Nous ne pourrons pas un jour protéger nos propres enfants.’ J’ai dit : ‘J’ai juste besoin que tu me le dises. Si vous me dites la vérité, nous pouvons vous aider », a-t-elle expliqué. « Et il n’a pas été capable de faire ça. Et cela a vraiment résonné pour moi, surtout maintenant en tant que mère. »