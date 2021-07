Le tribunal des sports de la DFB exclut l’ancien entraîneur des jeunes du Bayern pour 18 mois

in

Le scandale entourant un entraîneur des jeunes du Bayern Munich, qui a été immédiatement licencié pour des propos racistes à l’encontre de jeunes joueurs publiés sur les réseaux sociaux et potentiellement pour d’autres fautes, a pris fin. Comme le rapporte SZ, le tribunal du sport de la fédération allemande a annoncé mercredi dernier une suspension de 18 mois pour l’entraîneur en question.

L’homme en question ne pourra pas exercer la fonction d’entraîneur pendant toute la durée de l’interdiction, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. La sanction a été prononcée pour “sept cas de conduite antisportive”.

Le président du tribunal du sport de la DFB, Hans E. Lorenz, a déclaré : « Les actions individuelles sont telles qu’elles vont à l’encontre des valeurs et des principes de la DFB de manière massive. Ils étaient en partie de nature discriminatoire et contredisaient, dans une large mesure, la responsabilité et le rôle d’un entraîneur de jeunes.

L’entraîneur des jeunes a accepté le jugement du tribunal. Il avait initialement cherché à porter plainte contre le Bayern Munich, alléguant qu’il avait été contraint d’accepter la résiliation immédiate de son contrat, mais a ensuite abandonné l’accusation.