Le tribunal donne raison à Shakira en cas de recouvrement d’impôts – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Un tribunal espagnol a tranché en faveur de Shakira dans l’affaire des majorations fiscales que le ministère des Finances a infligées à la chanteuse colombienne.

Le tribunal catalan a statué en faveur de Shakira après que des surtaxes incorrectes aient été effectuées sur ses impôts par l’agence fiscale espagnole.

Selon CNN, dans un communiqué, la défense de Shakira a indiqué qu’elle avait fourni des informations supplémentaires à la Cour.

Ceci pour que l’Agence fiscale restitue à l’interprète de ‘Ojos Así’ les sommes d’argent que, soi-disant, le chanteur a été contraint de payer injustement.

Pour le moment, on ne sait pas quand la décision a été prise par l’institution judiciaire en faveur de Shakira.

Et il n’a pas non plus été divulgué combien l’argent qui a été retourné à Shakira après que le tribunal espagnol ait statué en sa faveur.

C’est un signe que, d’une manière plus courante qu’il n’y paraît, les tribunaux sont contraires aux critères de l’Administration, allant même jusqu’à annuler les règlements effectués à tort par le Trésor ».

Cependant, les problèmes juridiques de Shakira ne se terminent pas par une décision en sa faveur pour les charges fiscales erronées qui ont été portées contre elle.

Eh bien, il convient de noter que cela n’a pas été la seule bataille juridique de Shakira puisque, alors que le cas de surtaxes fiscales erronées s’est produit, elle a été accusée en juillet dernier d’évasion fiscale.

Apparemment, un tribunal de Barcelone a jugé que la chanteuse colombienne, mieux connue sous le nom de Shakira, pourrait être jugée pour fraude fiscale présumée en Espagne.

Le montant pour lequel Shakira est accusée d’évasion fiscale s’élèverait à 14,5 millions d’euros, soit 346 millions 412 mille 250 pesos.

Selon les informations, il existe suffisamment de preuves pour mener un procès pour fraude fiscale présumée de Shakira.

Apparemment, le chanteur colombien devrait payer les indemnités pour les années : 2012, 2013 et 2014 selon le juge d’instruction en instance.