Le juge de district supplémentaire CM Pawar a rendu l’ordonnance le 26 septembre lors de l’audition de la demande de détention provisoire de Rajkumar P, l’un des principaux accusés dans l’affaire.

Un tribunal spécial des stupéfiants et des substances psychotropes du Gujarat a demandé à la Direction des renseignements fiscaux (DRI) d’enquêter si le « port de Mundra Adani, sa gestion et son autorité ont tiré des avantages » de l’importation d’environ 3 000 kg d’héroïne, le plus gros envoi de drogue capturé par le DRI au début du mois, a rapporté The Indian Express.

Selon le rapport, le juge de district supplémentaire CM Pawar a rendu l’ordonnance le 26 septembre lors de l’audition de la demande de détention provisoire de Rajkumar P, l’un des principaux accusés dans l’affaire, qui a utilisé WhatsApp pour négocier l’accord entre la société indienne et un exportateur iranien.

« Il est nécessaire d’enquêter sur le rôle de l’autorité et des agents du port de Mundra Adani pendant qu’un tel envoi / conteneur a été envoyé / importé d’un pays étranger en Inde et a atterri au port de Mundra Adani et comment la gestion, l’autorité et l’agent de Mundra Adani port était complètement dans l’obscurité et ignorait le fait de l’importation d’un tel envoi au port de Mundra Adani, où de l’héroïne de contrebande d’environ 2 990 kg a été trouvée et si le port de Mundra Adani, sa direction et son autorité ont tiré des avantages de l’importation d’un tel envoi de NDPS substances en Inde », lit-on dans l’ordonnance du tribunal NDPS citée par The Indian Express.

Le juge Pawar a également demandé au DRI d’enquêter sur «les modalités et le processus de numérisation et de vérification de ce conteneur et de cet envoi dans des pays étrangers et au port de Mundra lorsque ledit envoi / conteneur a été envoyé / importé d’un pays étranger en Inde et a atterri au port de Mundra Adani. ”.

Demandant au DRI d’enquêter sur les irrégularités, le tribunal a déclaré que la saisie d’héroïne par le DRI a soulevé “de nombreuses questions” qui devraient faire l’objet d’une enquête, notamment pourquoi l’envoi a été “enregistré et a atterri au port de Mundra Adani, Gujarat qui est loin de Vijayawada, Andhra Pradesh », qui est entouré d’autres ports comme le port de Chennai.

Plus tôt ce mois-ci, la Direction de l’exécution (ED) a lancé une enquête pour blanchiment d’argent dans le butin, l’une des plus importantes au monde, tandis que la Direction des renseignements fiscaux (DRI), qui a saisi les 2 988,21 kg d’héroïne, a arrêté un couple qui dirige un entreprise d’importation de Chennai.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.