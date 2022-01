Le tribunal du travail de Pune ordonne à General Motors de payer 50 % des salaires aux travailleurs d’une usine fermée

Les salaires devront être payés à partir du 7 avril 2022, jusqu’au règlement définitif de la plainte. Sardar Rajekhan Tamboli, membre du tribunal du travail, a jugé qu’il s’agissait à première vue d’un cas de pratique déloyale du travail.

Accordant un allégement partiel aux travailleurs licenciés de l’usine General Motors ici, un tribunal du travail de Pune a ordonné au constructeur automobile de verser 50 % des salaires à ses 1 086 travailleurs à titre d’aide provisoire. Les salaires devront être payés à partir du 7 avril 2022, jusqu’au règlement définitif de la plainte. Sardar Rajekhan Tamboli, membre du tribunal du travail, a jugé qu’il s’agissait à première vue d’un cas de pratique déloyale du travail. Il a déclaré que si un allégement provisoire des salaires partiels n’était pas accordé, les employés subiraient une perte irréparable. Le tribunal a cependant rejeté l’appel visant à empêcher GM d' »aliéner sa propriété ».

Il n’a rendu aucune ordonnance sur la question de 300 acres de terrain où est située l’usine, car la requête en bref est pendante devant la Haute Cour de Bombay. Le syndicat des employés de General Motors avait saisi le tribunal du travail le 12 juillet 2021, se plaignant de pratiques de travail déloyales consistant à licencier des employés par GM. Le syndicat avait demandé le plein salaire et interdit aux intimés de créer un intérêt de tiers dans le terrain de 300 acres ainsi que sur la machinerie et l’usine jusqu’au règlement final de la plainte.

Pendant ce temps, la société a déclaré que le tribunal du travail n’était pas compétent pour connaître des questions relatives au licenciement, à la révocation, au licenciement et à la cessation des services des travailleurs. L’avocat de General Motors a déclaré au tribunal que la société avait subi des pertes de chiffre d’affaires de Rs 8 400 crore du fait de ses opérations en Inde. Depuis décembre 2020, il n’y avait plus de production à l’usine. En l’absence de potentiel commercial à l’avenir, l’entreprise n’a pas pu réintégrer les employés, a déclaré l’avocat de GM. L’usine GM de Talegaon a mis fin à la production le 20 décembre 2020.

Le constructeur automobile a interrompu ses ventes sur le marché intérieur en 2017 et n’exportait qu’à partir de l’usine. GM a demandé au gouvernement du Maharashtra l’autorisation de fermer l’usine, mais la demande de fermeture a été rejetée et a été contestée devant la Haute Cour de Bombay. La société a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait rendu impossible toute opération à l’usine sous les ordres de GM. la possession. Dans une lettre adressée au commissaire au travail supplémentaire, Pune, l’entreprise a déclaré avoir été contrainte de licencier 1 419 ouvriers à partir du 16 avril 2021.

Le syndicat des employés a déclaré que l’entreprise n’avait pas demandé l’autorisation préalable du gouvernement du Maharashtra ou du ministère du Travail pour licencier tous les travailleurs de leur usine de Pune. Sandeep Shreedhar Bhegade, président du Syndicat des employés de General Motors, a déclaré que le syndicat souhaitait que la main-d’œuvre soit transférée aux nouveaux propriétaires de l’usine et qu’ils continueraient à lutter contre le transfert de terres dans le HC. Un porte-parole de General Motors a déclaré: « L’entreprise reste confiante dans sa position juridique et a agi conformément à la loi et aux ordres permanents certifiés convenus entre le syndicat et la direction. »

