Le tribunal établit un précédent inquiétant et retire à maman ses droits parentaux pour ne pas avoir pris le vaccin COVID ⋆ 10z viral

in

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Chicago, Illinois – Dans une violation sans précédent des droits, une affaire à Chicago, dans l’Illinois, devrait inquiéter même les défenseurs les plus stricts des pro-vaccins. Une mère bien intentionnée a été déchue de ses droits parentaux dans un geste tyrannique par un juge du comté de Cook. Après avoir appris qu’elle n’avait pas pris le vaccin COVID-19, le juge James Shapiro a retiré la garde à Rebecca Firlit.

« Mon fils me manque plus que tout. Cela a été très difficile. Je ne l’ai pas vu depuis le 10 août », a déclaré Firlit à FOX 32 News dans une interview exclusive.

Firlit est divorcée depuis 7 ans et elle a la garde partagée avec le père de son fils de 11 ans. Les deux étaient dans une audience de garde virtuelle plus tôt ce mois-ci lorsque Firlit a déclaré que Shapiro avait demandé au hasard son statut de vaccination.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Firlit a déclaré à Shapiro qu’elle avait choisi de ne pas recevoir le vaccin car elle est susceptible de complications et d’effets secondaires indésirables dus à des problèmes de santé. Après sa réponse honnête, cette juge tyrannique – qui aurait parfaitement sa place dans l’Allemagne des années 1930 – a immédiatement dépouillé Firlit de tout son temps parental.

Si elle veut revoir son fils, elle devra prendre le jab, a déclaré le juge. Firlit ne peut plus voir son fils en personne et s’est limitée uniquement aux appels téléphoniques et vidéo.

« Je pense que c’est faux. Je pense que cela divise les familles. Et je pense qu’il n’est pas dans l’intérêt de mon fils d’être loin de sa mère », a déclaré Firlit.

Firlit a déclaré à juste titre que le juge n’a pas à lui retirer ses droits parentaux sur son statut vaccinal. Elle a déclaré à FOX 32 qu’elle ferait appel de l’ordonnance du tribunal. Espérons qu’elle obtienne un juge différent qui n’est pas aussi tyrannique que Shapiro.

« Cela n’avait rien à voir avec ce dont nous parlions. Il plaçait son point de vue sur moi. Et m’enlever mon fils », a déclaré Firlit.

Firlit a depuis engagé une avocate, Annette Fernholz, qui affirme que le juge n’a aucune autorité pour prendre de telles décisions.

«Dans ce cas, vous avez un juge, sans aucune question devant lui concernant le temps parental avec l’enfant décidant« Oh, vous n’êtes pas vacciné. Vous ne pouvez pas voir votre enfant tant que vous n’êtes pas vacciné. Ce genre de dépasse sa compétence », a déclaré Fernholz.

« Vous devez comprendre que le père n’a même pas porté cette question devant le tribunal. C’est donc le juge seul et prenant cette décision que vous ne pouvez pas voir votre enfant jusqu’à ce que vous soyez vacciné », a ajouté Fernholz.

Malheureusement, même si la décision a choqué le père, l’avocat représentant le père, Jeffrey Leving, a déclaré qu’il soutenait la décision puisque nous sommes dans une pandémie et que l’enfant devrait être protégé de sa mère non vaccinée.

Lire la suite @ TheFreeThoughtProject.com