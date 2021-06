Le tribunal examine si le district scolaire peut suspendre un enseignant pour s’être opposé à la proposition transgenre ⋆ .

Vendredi soir, un tribunal de circuit de Virginie a entendu des arguments sur la possibilité qu’un district scolaire puisse suspendre un enseignant pour s’être publiquement opposé à une proposition visant à obliger les employés de l’école à s’adresser aux élèves transgenres par leurs noms et pronoms « choisis ».

L’audience d’injonction a eu lieu trois jours seulement après que Byron Tanner Cross, qui porte son deuxième prénom, a poursuivi le conseil scolaire du comté de Loudoun pour annuler sa suspension et son possible licenciement pour avoir pris la parole lors de sa réunion publique du 25 mai.

La poursuite allègue des représailles fondées sur le contenu et le point de vue contre le professeur de gymnastique pour avoir accepté l’invitation du conseil au public de commenter, «de son propre temps à titre personnel», sur deux projets de politiques liés à l’identité de genre.

La politique 8040 exigerait que le personnel de l’école s’adresse aux élèves « extensifs de genre ou transgenres » comme ils le souhaitent, « sans aucune preuve probante » et ignore ce qui est dans leur dossier scolaire. Le personnel doit utiliser les noms et pronoms correspondant à son identité de genre à la demande des élèves ou des parents.

Alors que les « glissades par inadvertance » en utilisant les mauvais noms et pronoms ne sont pas punissables, le personnel qui « refuse intentionnellement et avec persistance de refuser de respecter » les choix des élèves peut être puni.

Le projet réinterpréterait la politique 8350 sur les activités étudiantes, telles que les sports, pour permettre « aux étudiants transgenres et transgenres de participer à de telles activités d’une manière compatible avec l’identité de genre de l’étudiant ».

Lors d’une audience marathon de trois heures, le tribunal a demandé aux parties quel niveau de « perturbation » justifiait la suspension d’un enseignant pour son discours et si le district embaucherait sciemment des employés qui partagent les croyances religieuses de Cross s’ils violent la politique de l’école, entre autres questions. (Juste les News ont écouté la moitié de l’audience.)

Le tribunal n’a pas émis l’injonction préliminaire demandée par Cross, mais a déclaré qu’il prendrait une décision avant la fermeture des bureaux lundi, selon l’Alliance Defending Freedom, qui représente Cross.

Le rapport de 60 minutes sur les détransitionnaires devrait faire réfléchir le conseil d’administration

Cross a déclaré lors de la réunion publique du 25 mai qu’il “parlait par amour pour ceux qui souffrent de dysphorie de genre”. Il a cité un récent épisode de 60 minutes qui présentait le profil de jeunes autrefois transgenres qui ont « détransitionné » en raison de se sentir « égarés en raison d’un manque de refoulement ou [told] à quel point il était facile d’apporter des changements physiques à leur corps en seulement trois mois.

Les projets de politiques « porteraient préjudice aux enfants [and] souiller la sainte image de Dieu. J’aime tous mes élèves mais je ne leur mentirai jamais » que les garçons biologiques peuvent devenir des filles et vice versa, « quelles que soient les conséquences », a-t-il déclaré. “C’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pécher contre notre Dieu.”

Le district a suspendu Cross avec salaire le 27 mai pour enquêter sur une prétendue «conduite qui a eu un impact perturbateur» sur l’école primaire de Leesburg. Il lui a interdit l’accès aux terrains de l’école et aux activités parrainées par l’école sans autorisation préalable, ce qui, selon son procès, a interdit à Cross de participer aux futures réunions publiques du conseil scolaire.

Un porte-parole du district a déclaré à NPR qu’il ne pouvait pas divulguer la raison de la suspension de Cross, mais a déclaré que les changements proposés aligneraient le district sur les directives de l’État pour le traitement des étudiants transgenres.

Le lendemain, les avocats de l’enseignant à l’Alliance Defending Freedom ont menacé de poursuivre le district pour avoir suspendu de manière inconstitutionnelle Cross, « qui a toujours reçu des évaluations exemplaires », en représailles à son discours. Le procès note que son contrat a été renouvelé pour l’année prochaine juste avant sa suspension.

Le cabinet d’avocats a souligné son bilan de victoires devant la Cour suprême et une récente victoire de la cour d’appel fédérale qui a annulé la punition d’une université publique d’un professeur pour avoir refusé de s’adresser à un étudiant transgenre par des pronoms féminins.

La suspension immédiate et l’enquête sur un employé pour « expression à titre privé sur une question d’intérêt public » – l’identité de genre dans les écoles – « créent une atmosphère de peur » et envoie intentionnellement un message aux autres employés selon lesquels « ils doivent suivre la ligne ou faire face les conséquences », a déclaré la lettre d’avertissement.

Ses avocats ont remis en question la justification officielle du district dans une requête mardi en vue d’une ordonnance d’interdiction temporaire et d’une injonction préliminaire.

Le district leur a dit que ses “commentaires” lors de la réunion du conseil d’administration ont provoqué “des perturbations importantes” à l’école parce que certains parents ont demandé que Cross n’ait “aucun contact avec leurs enfants”. Ce n’est pas une affirmation logique, étant donné qu’il a « accompli toutes ses tâches normales » sans incident à l’école le lendemain, indique la motion.

“Le noyau de la liberté constitutionnelle dans une société libre – et la capacité de commenter la politique publique à l’étude sans crainte de représailles – est en jeu dans cette affaire”, indique la motion. Le district vise à forcer des enseignants comme Cross à violer leurs croyances religieuses en affirmant « de leur propre bouche » des affirmations hautement contestables sur le genre.

L’avocat du district a fait valoir vendredi que l’école n’avait pas puni Cross pour ses convictions, mais avait agi en réponse à plusieurs avertissements de parents selon lesquels ils ne voulaient pas que leurs enfants soient dans la classe de l’enseignant, compte tenu de ses commentaires publics. Cela a créé une perturbation qui a justifié son renvoi dans l’attente de l’enquête.