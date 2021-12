Le Tribunal national maintient Sánchez Galán inculpé pour Villarejo

13/12/2021 à 15h41 CET

.

La Audience nationale a rejeté l’appel présenté par Iberdrola contre l’imputation de son président, Ignacio Sánchez Galán, et trois autres directeurs de la compagnie d’électricité pour des affectations présumées à des entreprises liées à l’ancien commissaire de police José Manuel Villarejo.

Le tribunal correctionnel du Tribunal national a rejeté l’appel dans lequel la société demandait que les actes de procédure qui ont eu lieu dans la partie 17 de l’affaire dite Tandem entre le 27 mai dernier et le 25 juin soient déclarés invalides. .

De cette façon, la déclaration de Sánchez Galán est maintenue pour le 18 janvier prochain; Ce même jour, l’ancien président d’Iberdrola Espagne, Fernando Becker, est convoqué, et un jour avant le directeur général des affaires, Francisco Martínez Córcoles, et l’ancien chef du cabinet présidentiel, Rafael Orbegozo, devront déclarer.

Dans son appel, Iberdrola a considéré que, puisqu’aucune résolution ne lui avait été notifiée ni qu’aucun document écrit d’aucune partie n’avait été transféré, a été causé « efficace et matériel sans défense & rdquor;, en ne pouvant pas alléguer, demander des poursuites ou faire appel des décisions judiciaires, il s’agirait d’un cas de nullité des règles de procédure qui a produit l’impuissance, violant leur droit à une protection juridictionnelle effective.

Cependant, la Chambre n’a pas vérifié que les normes procédurales ont été violées, ni qu’aucune sorte d’absence de défense n’a été générée.

En juin dernier, le chef du tribunal central de l’Instruction numéro 6, Manuel García Castellón, a inculpé tout le monde dans cette affaire, qui date de fin 2019 après qu’il a été publié que la multinationale espagnole aurait engagé Villarejo pour, entre autres, infiltrer des plateformes contraires à ses intérêts ou enquêter sur un actionnaire critique à l’égard de sa gestion.

Dans cette voiture, le magistrat a apprécié indications qu’il y avait une « volonté » de la part de l’entreprise de cacher les travaux commandés au Cenyt, car cela montrerait que les factures ont été émises par une autre société.

Au total, le juge a mis en garde, entre 2004 et 2012, quinze factures sans ordonnance émises par la société Villarejo, pour un montant de 1 047 324 euros, apparaissent comme reçues et payées. Parmi les services demandés se trouve le « projet Posy », axé sur l’enquête sur le président de l’ACS et du Real Madrid, Florentino Pérez, « afin d’être au courant de toute circonstance qui, le cas échéant, pourrait être utilisée dans un scénario de conflit avec Iberdrola ».

En fait, parmi la documentation intervenue figuraient les données du recensement de Pérez et de sa famille ; À ce moment-là, en 2009, Sánchez Galán « occupait déjà le poste de président ».

Un autre des projets commandés par l’intermédiaire du chef de la sécurité de la compagnie d’électricité de l’époque, Antonio Asenjo, était le « Black Board » ou « BB », développé en 2004 et 2005 et qui, selon le rapport Cenyt, « était destiné connaître des informations à caractère sensible » sur le président d’Endesa de l’époque, Manuel Pizarro.

Dans ces années-là, Sánchez Galán a occupé le poste de vice-président et PDG de l’entreprise, tandis que Becker, directeur historique du groupe, était directeur des ressources humaines et des services, et Martínez Córcoles, directeur de génération.

Avec les cadres supérieurs de l’époque, le juge a également inculpé Iberdrola Renovables en tant qu’entité juridique, détectant un éventuel crime de corruption dans l’embauche présumée de Villarejo pour mener une enquête sur la société suisse Eólica Dobrogea.

La filiale de la compagnie d’électricité s’était associée avec elle pour entreprendre une série de projets en Roumanie ; Cependant, au cours de ce processus, différents conflits sont survenus qui ont été résolus de manière favorable pour la société espagnole dans le cadre d’une procédure d’arbitrage.